Трехкратная и действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, которая получила повреждение задней поверхности бедра накануне Олимпиады, успешно выступила на своем втором старте после травмы, выиграв международный турнир в финском городе Йоэнсуу со своим лучшим результатом в сезоне - 2 метра ровно.

Атмосфера соревнований, энергетика трибун - все это помогло Марии Ласицкене снова быть на высоте. Фото: Михаил Синицын

Ласицкене выглядела и чувствовала себя в секторе очень уверенно и все высоты брала с первых попыток. Мария также трижды пыталась преодолеть 2,04, но неудачно. Спортсменке, как мы знаем с ее слов, необходима конкуренция. А призеры - представительница Греции Татьяна Гусин и американка Иника Макферсон - остановились уже на уровне 1,88 и 1,85 м.

Но наша высотница осталась довольна. Ласицкене сразу поднялась в топ-листе лучших результатов сезона в мире на третью-четвертую позицию. Лидирует украинка Ярослава Магучих (2,03).

- Рада результату, рада, что меня ничто не тревожит в плане здоровья. Ни в коем случае не расслабляемся и продолжаем работать. Самое интересное впереди, - приводит слова Ласицкене пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). - До Олимпийских игр есть еще время для подготовки, и, я надеюсь, мы проведем его очень качественно. Меня ждет еще один старт в Финляндии в субботу, 17 июля.

Статус не поможет

В день победы Ласицкене еще одна группа наших спортсменов получила от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) нейтральные статусу, которые дают право выступать на международных соревнованиях. В их числе был и чемпион России в прыжках с шестом Тимур Моргунов. В рейтинге World Athletics лучших результатов сезона в мире, в котором лидирует швед Арман Дюплантис (6,10), Моргунов стоит на шестой строчке (5,85 метра). Однако спортсмен дважды в сезоне прыгал на 5,90 м. Правда, на соревнованиях, которые не были признаны официальными. Тимур был стопроцентным претендентом на включение в десятку сильнейших российских легкоатлетов - именно такую квоту нам выделила WA для Олимпиад и чемпионатов мира, но в итоге на Игры перспективный шестовик не поедет.

Он не успел получить нейтральный статус до 28 июня, когда рабочая группа ВФЛА должна была определить состав олимпийской десятки.

В Токио заявлены: Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

Плыть или не плыть

Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила двух российских пловцов, Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, которые вошли в состав нашей команды для участия в Олимпиаде, за возможное нарушение антидопинговых правил.

Как отмечается в пресс-релизе FINA, разбирательства в отношении россиян связаны с несоответствием данных, которые Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) в 2014 году.

- Всероссийская федерация плавания сделает все возможное, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх, - комментарий президента ВФП Владимира Сальникова приводит пресс-служба

В противном случае пострадают эстафеты. Напомним, что призер чемпионатов мира Вероника Андрусенко была заявлена в Токио в составе эстафеты 4 по 200 м вольным стилем вместе с Анастасией Гуженковой, Валерией Саламатиной и Анной Егоровой.

Александр Кудашев индивидуальный олимпийский норматив на дистанции 200 м баттерфляем выполнил, но все равно больше шансов проявить себя и помочь команде было бы в комбинированной эстафете 4 по 100 м .

Задержка в пути

Приезд команды беженцев в Токио отложен из-за положительного теста на ковид у одного члена делегации - и все 40 спортсменов и официальных лиц команды беженцев вынуждены остаться в Катаре. Именно оттуда, с места тренировочного сбора, был запланирован вылет в Токио.

Теперь перелет отложен, как сообщается в пресс-релизе МОК, на некоторое время. Оно потребуется, чтобы окончательно понять, есть ли в команде беженцев заболевшие.