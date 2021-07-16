"Зенит" и "Локомотив" разыграют первый трофей сезона в Калининграде

Летние каникулы для команд российской Премьер-лиги (РПЛ) подошли к концу. Новый сезон стартует в субботу в столице Янтарного края Калининграде: за Суперкубок уже в третий раз подряд поборются чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка "Локомотив".

В последнее время встречи между этими двумя командами носят принципиальный характер. Начиная с 2018 года чемпионами России становятся только "Зенит" и "Локомотив": трижды титул завоевали питерцы, еще один раз - москвичи, причем в золотом матче "железнодорожники" обыграли как раз "сине-бело-голубых".

Сложно сказать, насколько результат субботней встречи важен как для одних, так и для других. Возможно, чуть больше мотивации будет у "Локомотива", поскольку главному тренеру "красно-зеленых" Марко Николичу наверняка хотелось бы взять второй кубок с командой и еще больше упрочить свои позиции. В активе Семака пять трофеев у руля "Зенита", причем в прошлом году он впервые завоевал Суперкубок.

За несколько дней до субботней встречи Семак подробно рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча. По его мнению, "Локомотиву" будет сильно не хватать завершившего карьеру Ведрана Чорлуки, который теперь входит в тренерский штаб Николича.

- Что касается состава "Локомотива", то отличия небольшие. Конечно, будет не хватать Чорлуки как лидера, капитана. Он провел в России прекрасное время. Это игрок, на которого всегда было приятно смотреть. Хорват давал качество, добавлял интереса к российскому футболу, - приводит слова Семака клубная пресс-служба "Зенита".

Рассуждая об отношении к Суперкубку, Семак признался: в таких играх победа не приносит столько радости, сколько триумф в Премьер-лиге. Но при этом Сергей Богданович считает "Локомотив" принципиальным оппонентом и собирается победить его.

- Суперкубок - это и разогрев, и шоу, и титул. Естественно, выигрыш в нем не приносит столько радости, сколько "золото" чемпионата. Тем не менее поражения всегда расстраивают. Сейчас все мысли о том, чтобы как можно лучше проявить себя и одержать победу. "Локомотив" - наш принципиальный соперник на протяжении последних нескольких лет. Москвичи стабильны как в Кубке, так и в национальном первенстве. Нас ждет очень тяжелый и трудный матч, - уверен Семак.

"Зенит" и "Локомотив" уже третий год подряд открывают сезон матчем за Суперкубок

Несмотря на грядущий старт в групповом этапе Лиги чемпионов, "Зенит" пока что не слишком активен на трансферном рынке. Времени до конца августа еще достаточно, но, вероятно, уже к началу Премьер-лиги Семак рассчитывал усилить состав. В прессе периодически появляется информация о возможных новичках, но официальной информации все еще нет. Более того - в летнее межсезонье "сине-бело-голубые" потеряли своего основного голкипера Андрея Лунева, подписавшего контракт с "Байером". Матч с "Локомотивом" точно пропустит полузащитник Вильмар Барриос, который участвовал в Кубке Америки в составе сборной Колумбии и вернется в общую группу "Зенита" перед первым туром РПЛ.

Аналогичная ситуация в "Локомотиве". "Красно-зеленые" еще в начале лета продали полузащитника Максима Мухина в ЦСКА, но новичками пока так и не обзавелись.

Что касается посещения матча в Калининграде, то стадион планируется заполнить на 70 процентов от общей вместимости. Выходит, игру смогут посетить чуть больше 24 тысяч зрителей. По последним данным, болельщики смогут присутствовать на поединке без QR-кодов.

Где будем смотреть

17 июля, суббота, Первый канал

18.50. "Зенит" - "Локомотив". Прямая трансляция.

Все матчи за Суперкубок России в истории

Год Место проведения Матч Результат

2003 Москва "Локомотив" - ЦСКА 1:1 (4:3 по пенаьти)

2004 Москва "Спартак" - ЦСКА 1:3

2005 Москва "Локомотив" - "Терек" 1:0

2006 Москва "Спартак" - ЦСКА 2:3

2007 Москва ЦСКА - "Спартак" 4:2

2008 Москва "Зенит" - "Локомотив" 2:1

2009 Москва "Рубин" - ЦСКА 1:2

2010 Москва "Рубин" - ЦСКА 1:0

2011 Краснодар "Зенит" - ЦСКА 1:0

2012 Самара "Зенит" - "Рубин" 0:2

2013 Ростов-на-Дону ЦСКА - "Зенит" 3:0

2014 Краснодар ЦСКА - "Ростов" 3:1

2015 Санкт-Петербург "Зенит" - "Локомотив" 1:1 (4:2 по пенальти)

2016 Москва ЦСКА - "Зенит" 0:1

2017 Москва "Спартак" - "Локомотив" 2:1

2018 Нижний Новгород "Локомотив" - ЦСКА 0:1

2019 Москва "Зенит" - "Локомотив" 2:3

2020 Москва "Зенит" - "Локомотив" 2:1