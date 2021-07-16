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16.07.2021 12:33
Рубрика: Спорт

ФК "Краснодар" представил форму нового сезона

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Фото: Екатерина Ковалевская/РГ Фото: Екатерина Ковалевская/РГ
Фото: Екатерина Ковалевская/РГ

В Краснодаре прошла необычная презентация домашнего и выездного комплекта формы "быков" сезона 2021/2022. В этом году ее решили провести в виде модно-спортивного шоу, превратив в настоящий праздник для гостей мероприятия.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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На презентации директор академии ФК "Краснодар" Арам Фундукян рассказал, что в истории клуба это первая подобная публичная презентация формы, ранее в таком формате ее не проводили. На мероприятие пригласили не только журналистов, но и болельщиков "черно-зеленых".

Как пояснили в клубе, домашний комплект символизирует храбрость и амбиции "быков". Он выполнен в традиционных черно-зеленых цветах. В дизайне присутствует ромбовидный узор с герба клуба, формирующий необычную графику на передней части футболки.

Что касается выездного комплекта, то его стилистика формировалась под влиянием идеи, что в клубе со временем должны играть только воспитанники академии ФК "Краснодар". Юные "горожане" сражаются на домашнем поле в бирюзовой форме, поэтому выездной комплект их старших товарищей из российской Премьер-лиги решили сделать аналогичного цвета. Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий дизайн, цель которого - вдохновить новое поколение восходящих звезд "Краснодара".

Фото: Екатерина Ковалевская/РГ

Представитель компании-производителя формы Кирилл Рубанович отметил, что авторы дизайна постарались представить в форме предстоящего сезона разнообразные элементы жизни клуба. Каждый болельщик увидит в ней то, что каждый день вызывает эмоции и заставляет переживать за любимую команду.

Сама презентация прошла в fashion-формате, в показе приняли участие профессиональные модели и танцоры современных уличных стилей. Молодые ребята выполняли трюки с мячом, демонстрировали свои таланты в брейк-дансе, катались по подиуму, установленному на поле стадиона "Краснодар", на самокатах и скейтбордах. Как пояснили авторы идеи, они хотели таким образом показать, что форма любимого клуба постепенно становится обязательным атрибутом повседневной жизни его болельщиков. А сами фанаты после презентации говорили: "Формой порадовали, надеемся, теперь и игрой порадуют".

Кстати

Увидеть выездную форму на самих футболистах болельщики "быков" смогут 25 июля - в этот день состоится первый матч "черно-зеленых" в РПЛ сезона 2021/2022. Он пройдет на "Екатеринбург-Арене", где ФК "Краснодар" встретится с ФК "Урал". А первая домашняя игра "быков" пройдет первого августа, в гости к "горожанам" приедут футболисты подмосковных "Химок".

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