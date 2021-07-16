РФС хочет подписать тренера для сборной до старта Премьер-лиги

Вчера в Москве прошел исполком Российского футбольного союза, на котором были подведены итоги прошедшего сезона, в том числе выступления сборной на чемпионате Европы.

Игроки сборной России и сами понимают, что результат их выступления на Евро-2020 - неудовлетворительный. Фото: Getty Images

Напомним: наша команда на групповом этапе обыграла лишь финнов (1:0) но разгромно уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняв последнее, четвертое место в своей таблице. 8 июля главный тренер сборной Станислав Черчесов был отправлен в отставку.

- Тренировочный план был выполнен в полном объеме - Черчесов вместе со своим штабом ответственно подошел к исполнению своих обязанностей. Это факт. Результаты выступления - неудовлетворительные, и это тоже факт, - сказал на пресс-конференции президент РФС Александр Дюков.

Почему решение об увольнении Черчесова было принято только спустя две с лишним недели после вылета? "Нам нужно было время, чтобы всё проанализировать, посмотреть, как выступили наши соперники, и сравнить себя с ними", - обзяснил Дюков. И, к слову, подтвердил ранее фигурировавшую информацию о том, Станислав Саламович отказался от неустойки, которая, как говорят, могла составить 5 млн евро.

Но теперь сборной нужен новый тренер, и времени на поиски осталось не так уж много: в сентябре возобновится отбор на ЧМ-2022. В РФС это тоже понимают. И обещают подписать преемника Черчесова уже к старту сезона в Российской премье-лиге. А это 23 июля.

Задачи перед будущим наставником сборной уже сформулированы: "краткосрочная, выход на ЧМ, и долгосрочная - новый тренер должен продолжить создание новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024".

Президент РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки при расторжении контракта

Александр Дюков также прокомментировал реформы отечественного футбола, проекты которых попали в поле зрения общественности.

- Мы обсуждаем изменение формата чемпионата, а не реформу российского футбола, - подчеркнул глава РФС. - Есть ожидания, что мы сейчас изменим формат, а наш футбол преобразится. Это не так. Есть множество факторов, влияющих на футбол, другие проекты, которые тоже надо реализовывать.

Цель перемен - повысить интенсивность матчей, интерес, в том числе от спонсоров, снизить количество проходных игр. Планируется, что обсуждения продлятся до сентября

Затронул Дюков и проблему лимита. По словам Дюкова, идеальная система заключается в принципиальном отсутствии лимита. "Сейчас вопрос изменения схемы лимита обсуждается с правительством", - заключил президент РФС.