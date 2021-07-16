Состав групп ЧМ-2022 по волейболу будет известен в сентябре

Международная федерация волейбола (ФИВБ) и оргкомитет чемпионата мира 2022 года среди мужских команд, который пройдет в России, утвердили дату и место жеребьевки первого группового этапа турнира.

Торжественно обставленная процедура состоится 30 сентября 2021 года в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, находящемся на территории спортивного комплекса "Лужники". На мероприятии соберутся официальные лица, почетные гости, легенды волейбола, звезды других видов спорта, шоу-бизнеса.

Жеребьевка определит, в каком из шести квартетов будет играть каждая из 24 сборных- участниц, а также распределит группы по городам первого этапа - это Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Уфа, Екатеринбург и Москва. Каждый город на данной стадии примет по шесть матчей.