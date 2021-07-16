"Вашингтон" намерен обменять Кузнецова на Тарасенко

Клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" может в ближайшее время обменять российского форварда Евгения Кузнецова на Владимира Тарасенко, который играет в "Сент-Луис".

Как сообщает The Athletic,столичный клуб рассчитывает заполучить Тарасенко. А одним из вариантов станет обмен на Кузнецова, который пока не может раскрыть свой потенциал в составе "Кэпиталз".

По данным издания, существует лишь одна проблема - контракт Кузнецова. Его договор с "Вашингтоном" рассчитан еще на четыре сезона, а зарплата составляет 7,8 миллиона долларов в год. Тарасенко, который в последнее время пропустил очень много из-за травм, получает 7,5 миллиона долларов, а его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Конкуренцию "Вашингтону" в борьбе за Тарасенко составят два клуба из Нью-Йорка - "Айлендерс" и "Рейнджерс". Также на него претендует "Бостон".

В завершившемся сезоне Тарасенко в 24 матчах регулярного чемпионата набрал 14 очков и еще два - в матчах на выбывание. В активе Кузнецова 29 очков в 41 матче, а в плей-офф он не отметился результативными действиями.