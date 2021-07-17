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17.07.2021 11:23
Рубрика: Спорт

Игнашевич сравнил "Спартак" при Тедеско и ЦСКА при Газзаеве

Текст: Максим Домчев
Один из лидеров сборной России на ЧМ-2018 Сергей Игнашевич признался, что в РПЛ в прошлом сезоне внимательно следил за работой Доменико Тедеско. По словам Игнашевича, он не пропустил ни одной игры "Спартака", хотя по традиции переживал за свой бывший клуб - ЦСКА.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Следил за играми "Спартака", потому что Тедеско играл 3-5-2, эту схему я тоже использовал в "Торпедо". Было любопытно, по каким принципам у него строится игра в атаке, поэтому смотрел все матчи", - сказал он в интервью "Матч ТВ".

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
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Игнашевич отметил, что схема игры "Спартака" очень сильно напоминала ту, по которой играл ЦСКА в 2005-м году под руководством Валерия Газзаева, когда команда выиграла Кубок УЕФА.

"Три центральных защитника: у ЦСКА были мы с Березуцкими, у "Спартака" - Жиго, Джикия, Маслов. Два латераля: у нас слева Жирков, справа Одиа, у "Спартака" - Айртон и Мозес. Два опорника: тогда - Рахимич и Алдонин, сейчас - Крал и Умяров. Под нападающим у ЦСКА был Карвальо, у "Спартака" играл Промес. Ну и два нападающих: Олич-Вагнер и Ларссон-Соболев. Были такие же принципы как в атаке, так и в обороне. Единственное, по исполнителям тот ЦСКА был посильнее, конечно. У нас были волшебные бразильцы", - сказал он.

Игнашевич отметил, что на минувшем чемпионате Европы сказался тот факт, что в России не хватает высококлассных исполнителей. А тренер победителей турнира Роберто Манчини ставил такой же футбол во время работы в "Зените".

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