Россиянин Шварцман выиграл первую гонку "Формулы-2" в Великобритании

Российский пилот Роберт Шварцман стал победителем первой гонки на этапе "Формулы-2" в Великобритании. Этот успех вывел его на второе место в общем зачете соревнований.

Гонка состоялась на автодроме в Сильверстоуне. Шварцман ушел в гонку с четвертой позиции, но блестяще провел старт и после первого поворота захватил лидерство.

Развить успех россиянину мешали постоянные выезды на трассу машин безопасности из-за сходов пилотов. Однако Шварцману удалось сохранить первую позицию и стать победителем этапа.

Благодаря этому успеху российский пилот команды "Према" вышел на второе место в общем зачете, отставая лишь на два очка от своего партнера по команде Оскара Пиастри. Вечером в Сильверстоуне состоится вторая гонка.