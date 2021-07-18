Британец Льюис Хэмилтон выиграл домашний Гран-при в "Формуле-1"

Новости

С четверга на Урале и юге Западной Сибири установится жаркая погода 03:25
Вакцинация 80% населения сформирует коллективный иммунитет к штамму "дельта" 03:02
Вирусолог: Нарушение обоняния реже встречается при заражении "дельта"-штаммом 02:38
Власти Афганистана и талибы не согласовали временное прекращение огня 01:40
СМИ: Черчесов не вел переговоров с ЦСКА 01:40
В Москве отменены обязательные QR-коды для заведений общепита 01:35
Ростех показал новый истребитель в деталях 01:01
Жители Кипра выступили против ужесточения карантина на острове 00:55
В Германии 96-летнюю нацистку будут судить за убийства в годы войны 00:32
Вильфанд: Жители ЦФО ощутят сильное похолодание в четверг 00:19
Матыцин прокомментировал решение CAS, оправдавшего пловцов из РФ 18.07.2021
FINA заплатит компенсацию российским пловцам, оправданным CAS 18.07.2021
Афганистан отозвал своего посла и дипломатов из столицы Пакистана 18.07.2021
Редакторы крупнейших мировых газет стали объектами тотальной прослушки 18.07.2021
В Вооруженных силах более 19 тысяч человек прошли ревакцининацию 18.07.2021
На украинских пограничников напали сотрудники СБУ 18.07.2021
YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении фейков 18.07.2021
Число погибших при наводнении в Бельгии достигло 31 18.07.2021
Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе 18.07.2021
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик на канале Пушкова 18.07.2021
Гражданка РФ погибла в турецком Измире в ДТП 18.07.2021
Появилось видео страшной аварии Хэмилтона и Ферстаппена 18.07.2021
Умерла актриса Пилар Бардем, мать актера Хавьера Бардема 18.07.2021
Американск­ий беспилотник уничт­ожил грузовик с прод­уктами в Сирии 18.07.2021
Бритни Спирс объявила об уходе со сцены 18.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Британец Льюис Хэмилтон выиграл домашний Гран-при в "Формуле-1"

Британец выбил главного конкурента, получил штраф, но все равно выиграл гонку
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 160(8511)
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "серебряных стрел", как иногда называют команду "Мерседес", стал победителем на домашнем Гран-при Великобритании. Эта победа позволила Льюису до минимума сократить отставание от лидера общего зачета нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл", который финишировать в воскресенье не смог. Но обо всем по порядку.
При столкновении с барьерами Макс Ферстаппен испытал без преувеличения космические перегрузки. Фото: f1 / instagram.com При столкновении с барьерами Макс Ферстаппен испытал без преувеличения космические перегрузки. Фото: f1 / instagram.com
При столкновении с барьерами Макс Ферстаппен испытал без преувеличения космические перегрузки. Фото: f1 / instagram.com

Гран-при Великобритании войдет в историю. Впервые стартовое положение команд на гонку определялось посредством спринт-квалификации. До сих пор формат этапа предполагал три тренировочные сессии, квалификацию и непосредственно гонку. В Сильверстоуне в классической квалификации пилоты определяли расстановку на спринт-квалификацию. Дистанция спринта - 100 км (33% дистанции основной гонки). Его победитель и получил поул, а также три очка. Им стал Макс Ферстаппен, который хоть и стартовал в спринте вторым, но сумел обойти Хэмилтона из "Мерседеса". Многие предсказывали скучный ход мини-гонки (мол, пилоты не захотят рисковать техникой), но опасения не оправдались. Чего только стоит прорыв Фернандо Алонсо ("Рено") на шесть позиций.

Фото: AFP/ Peter Fox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Россиянин Даниил Квят стал резервным пилотом команды "Альпин"

Но самая драма развернулась в воскресенье. С момента старта между Ферстаппеном и Хэмилтоном развернулась острейшая борьба, кульминация которой пришлась на третий круг. Британец рискованно атаковал соперника по внутреннему радиусу поворота, болиды коснулись колесами, и машина Ферстаппена улетела в заградительный барьер. В момент столкновения Макс испытал без преувеличения космические нагрузки (51G), но, к счастью, не пострадал. Тем не менее гонка была остановлена и возобновилась лишь через 35 минут стартом с места.

Хэмилтон своей вины в инциденте не признал ни во время гонки, общаясь с механиками по радиосвязи, ни после. Стюарды были другого мнения и выписали британцу 10-секундный штраф. Казалось, гонка испорчена. Но Хэмилтон был другого мнения. Отбыв штраф в боксах, Льюис вернулся на трассу пятым, но сумел догнать и на последних кругах обогнать монегаска Шарля Леклера на "Феррари". Третье место у еще одного представителя "Мерседеса" финна Валтерри Боттаса, которому во время гонки было приказано пропустить вперед напарника.

Конечно, в "Ред Булл" таким исходом остались разочарованы, тем более, до финиша не доехал и другой пилот команды мексиканец Серхио Перес. Руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер назвал победу Хэмилтона "пустой".

Так или иначе, в общем зачете Льюис приблизился к Ферстаппену на расстояние 8 очков (177 против 185).

Что касается нашего Никиты Мазепина, выступающего за "Хаас", он во второй раз в сезоне опередил партнера по команде немца Мика Шумахера, финишировав 17-м.

Спорт Формула-1