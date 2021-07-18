Британец Льюис Хэмилтон выиграл домашний Гран-при в "Формуле-1"

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "серебряных стрел", как иногда называют команду "Мерседес", стал победителем на домашнем Гран-при Великобритании. Эта победа позволила Льюису до минимума сократить отставание от лидера общего зачета нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл", который финишировать в воскресенье не смог. Но обо всем по порядку.

Гран-при Великобритании войдет в историю. Впервые стартовое положение команд на гонку определялось посредством спринт-квалификации. До сих пор формат этапа предполагал три тренировочные сессии, квалификацию и непосредственно гонку. В Сильверстоуне в классической квалификации пилоты определяли расстановку на спринт-квалификацию. Дистанция спринта - 100 км (33% дистанции основной гонки). Его победитель и получил поул, а также три очка. Им стал Макс Ферстаппен, который хоть и стартовал в спринте вторым, но сумел обойти Хэмилтона из "Мерседеса". Многие предсказывали скучный ход мини-гонки (мол, пилоты не захотят рисковать техникой), но опасения не оправдались. Чего только стоит прорыв Фернандо Алонсо ("Рено") на шесть позиций.

Но самая драма развернулась в воскресенье. С момента старта между Ферстаппеном и Хэмилтоном развернулась острейшая борьба, кульминация которой пришлась на третий круг. Британец рискованно атаковал соперника по внутреннему радиусу поворота, болиды коснулись колесами, и машина Ферстаппена улетела в заградительный барьер. В момент столкновения Макс испытал без преувеличения космические нагрузки (51G), но, к счастью, не пострадал. Тем не менее гонка была остановлена и возобновилась лишь через 35 минут стартом с места.

Хэмилтон своей вины в инциденте не признал ни во время гонки, общаясь с механиками по радиосвязи, ни после. Стюарды были другого мнения и выписали британцу 10-секундный штраф. Казалось, гонка испорчена. Но Хэмилтон был другого мнения. Отбыв штраф в боксах, Льюис вернулся на трассу пятым, но сумел догнать и на последних кругах обогнать монегаска Шарля Леклера на "Феррари". Третье место у еще одного представителя "Мерседеса" финна Валтерри Боттаса, которому во время гонки было приказано пропустить вперед напарника.

Конечно, в "Ред Булл" таким исходом остались разочарованы, тем более, до финиша не доехал и другой пилот команды мексиканец Серхио Перес. Руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер назвал победу Хэмилтона "пустой".

Так или иначе, в общем зачете Льюис приблизился к Ферстаппену на расстояние 8 очков (177 против 185).

Что касается нашего Никиты Мазепина, выступающего за "Хаас", он во второй раз в сезоне опередил партнера по команде немца Мика Шумахера, финишировав 17-м.