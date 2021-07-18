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18.07.2021 22:50
Рубрика: Спорт

CAS допустил российских пловцов Кудашева и Андрусенко к Олимпиаде

CAS оправдал Кудашева и Андрусенко и допустил к Олимпиаде
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 160(8511)
Олимпийские игры в Токио еще не начались, а мы уже одержали очень важную победу. В воскресенье стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева и оба спортсмена смогут выступить в японской столице.
Вероника Андрусенко поплывет на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем, а также в эстафете тем же стилем 4х200. Фото: РИА Новости Вероника Андрусенко поплывет на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем, а также в эстафете тем же стилем 4х200. Фото: РИА Новости
Вероника Андрусенко поплывет на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем, а также в эстафете тем же стилем 4х200. Фото: РИА Новости

Напомним, на минувшей неделе оба атлета были временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании неких доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Новость повергла в шок обоих спортсменов и вызвала абсолютно справедливое недоумение Олимпийского комитета России хотя бы тем, что дисциплинарное производство в отношении спортсменов началось накануне соревнований в Токио и после подачи финальной заявки, при том, что ВАДА могло это сделать гораздо раньше.

Фото: REUTERS
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В итоге, отстранение пловцов было обжаловано в CAS, который оперативно разобрался в ситуации. "Апелляция удовлетворена, наши спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио", - приводит РИА Новости слова президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова. "Чувствую себя отлично, - сказал тому же агентству Александо Кудашев, узнав хорошие новости. - Я, конечно, верил, как чистый спортсмен, который никогда ничего не употреблял, что справедливость восторжествует и нас оправдают. Самое большое опасение было, что придется пропустить Олимпийские игры, если разбирательство растянется".

Отреагировала на решение CAS и Международная федерация плавания (FINA). "FINA полностью признает CAS в качестве независимого судебного органа в таких делах. Мы благодарны за быстрое рассмотрение вопроса, будем уважать и выполнять решение CAS", - заявил президент организации Хусейн Аль-Мусаллам.

Добавим, что Андрусенко должна выступить на Олимпиаде на дистанции 200 м вольным стилем, а также в эстафете тем же стилем 4х200 м. Кудашев заявлен на дистанцию 200 м баттерфляем.

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