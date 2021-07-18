Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании после аварии с Ферстаппеном

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. В концовке гонки он опередил Шарля Леклера ("Феррари"), который лидировал долгое время.

В итоге Леклер финишировал вторым, а топ-3 замкнул партнер Хэмилтона по "Мерседесу" финн Валттери Боттас. Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин стал 17-м, обогнав напарника Мика Шумахера (18-й).

Гонка в Сильверстоуне началась с происшествия, из-за которого соревнования были прерваны: аварии с участием Хэмилтона и Макса Ферстаппена ("Ред Булл"). В борьбе с Хэмилтоном представитель Нидерландов вошел в поворот по внешнему радиусу. В итоге "Мерседес" поддел болид "Ред Булл" и отправил того в стену. Ферстаппен с трудом покинул болид и был вынужден сойти с дистанции, а Льюиса оштрафовали на десять секунд.