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18.07.2021 19:48
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании после аварии с Ферстаппеном

Текст: Артур Нанян
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. В концовке гонки он опередил Шарля Леклера ("Феррари"), который лидировал долгое время.
Фото: EPA-EFE/Lars Baron Фото: EPA-EFE/Lars Baron
Фото: EPA-EFE/Lars Baron

В итоге Леклер финишировал вторым, а топ-3 замкнул партнер Хэмилтона по "Мерседесу" финн Валттери Боттас. Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин стал 17-м, обогнав напарника Мика Шумахера (18-й).

Гонка в Сильверстоуне началась с происшествия, из-за которого соревнования были прерваны: аварии с участием Хэмилтона и Макса Ферстаппена ("Ред Булл"). В борьбе с Хэмилтоном представитель Нидерландов вошел в поворот по внешнему радиусу. В итоге "Мерседес" поддел болид "Ред Булл" и отправил того в стену. Ферстаппен с трудом покинул болид и был вынужден сойти с дистанции, а Льюиса оштрафовали на десять секунд.

Спорт Формула-1