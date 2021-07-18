Как нацпроекты улучшают жизнь россиян

В колледжах проходят демонстрационные экзамены по международным стандартам
Ребята из Хабаровского технологического колледжа прошли аттестацию по направлениям "администрирование отеля", "повар-кондитер" и "технология парикмахерского искусства". Выпускники решали реальные проблемы клиентов, готовили горячие блюда и десерты, оформляли мужские и женские прически.
"Все четыре задания экзамена по направлению "технология парикмахерского искусства" включали элемент неожиданности, - отмечает преподаватель колледжа, главный эксперт "Ворлдскиллс" Маргарита Манжукова. - Наши студенты не знали наверняка, с какими прическами им предстоит работать. За семь с половиной часов ребята должны были оформить несколько видов стрижек, провести окрашивание волос, накрутку на бигуди и многое другое. И работали они не с манекенами".
В Калининградском колледже предпринимательства на днях прошел экзамен по направлению "ювелирное дело". Ребятам предложили изготовить брошь по чертежу, который разработали преподаватели и работодатели. Экзаменаторами были ювелиры калининградских предприятий.
Практически все студенты достойно справились с заданием. "Это неудивительно, - поясняет заместитель начальника департамента - начальник отдела министерства образования Калининградской области Алексей Гончаров. - Большинство наших выпускников уже работают в мастерских или пытаются развивать свои студии в качестве самозанятых".
Нередки случаи, когда молодые ювелиры находят работу во время чемпионатов "Ворлдскиллс". Так произошло с Дарьей Ноллетовой, которая в этом году оканчивает учебу. Во время прошлогоднего чемпионата девушка познакомилась со своим будущим работодателем. Глава ювелирной компании был одним из экспертов, оценивавших работу участников.
"Благодаря занятиям в учебной мастерской и чемпионатам у меня не было проблем с адаптацией в ювелирной компании, - рассказала Дарья. - То же оборудование, те же производственные процессы. Я просто пришла и начала работать".
В колледжах и техникумах Камчатского края демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации проходит в этом году по компетенциям "электромонтаж", "бухгалтерский учет", "поварское дело", "ремонт и обслуживание легковых автомобилей". А в Красноярском техникуме транспорта и сервиса студенты показывали, как они могут отремонтировать кузов легкового автомобиля. Во время экзамена они делали диагностику, меняли элементы, ремонтировали пластиковые элементы кузова.
Демонстрационные экзамены - новая для нашей страны форма государственной аттестации. Здесь студенты попадают в реальные производственные условия.
Оборудование для учебных лабораторий закупалось в рамках нацпроекта "Образование". В подготовке заданий участвуют работодатели. Они же выступают в числе экзаменаторов. Специалисты моделируют для студентов ситуации, в которых они наверняка окажутся в процессе будущей работы.
Медиков по всей России снабжают новыми служебными автомобилями
"У меня несколько сел, больше тысячи пациентов, - говорит фельдшер Наталья Егорова из Кругликовского здравпункта. - Велосипед купила. А тут новость такая! Петь хочется: меняю на "Ниву" его!"
Медбрат Александр Рождественский обслуживает пациентов в трех районах. Он солидарен с коллегой, что машины как нельзя кстати: "Вызовов значительно больше, чем до пандемии. Сейчас приоритет медпомощи смещен на дом".
Новые машины станут серьезным подспорьем для врачей и в Пермском крае. За сутки им приходилось обслуживать несколько сотен адресов. А ездят на общественном транспорте. Но в этом году медики 15 районов Прикамья уже второй раз получают новые авто.
А Киришская клиническая межрайонная больница в Ленобласти получила сразу пять автомобилей. "Они предназначены для бригад неотложной помощи", - сообщил глава комитета по здравоохранению области Сергей Вылегжанин.
В регионах России приняты программы по поставке автомобилей больницам. В Белгородской области она рассчитана на пять лет. "В регион поступит 332 машины", - рассказывает начальник управления департамента здравоохранения Елена Андронова.
Так же целенаправленно работают и в Самарской области. К примеру, Центральная больница Красноармейского района за последние три года на треть обновила свой автопарк. "Это позволяет существенно улучшить доступность медицины, особенно в отдаленных районах и сельской местности", - отметил министр здравоохранения области Армен Бенян.
Все эти перемены происходят благодаря одному из важных направлений федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи", который реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Какие российские разработки востребованы за рубежом
Эти и другие товары и продукты государство продвигает на мировые рынки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Одно из его приоритетных направлений - поддержка высокотехнологичных компаний.
За открытие бактерии Helicobacter pylori австралийские ученые Робин Уоррен и Барри Маршалл были удостоены Нобелевской премии по медицине. А в Петербурге наши специалисты на основе этих знаний изобрели прибор, который позволяет на ранних стадиях определить наличие опасной бактерии в организме и начать лечение. Газоанализаторы научно-технического предприятия "ТКА" для неинвазивной диагностики хеликобактериоза не имеют аналогов в мире.
Представить эту разработку иностранным партнерам компании помог Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. "Его специалисты помогли нам с переводом документации на английский и французский языки, а при получении сертификатов безопасности оплатили до 80 процентов расходов", - рассказал заместитель главного инженера Семен Черномордик. Уже ведутся поставки в Марокко, идут переговоры с Индией и странами ЕС.
В Пермском крае Агентство стратегических инициатив окажет поддержку при выходе на внешние рынки нескольким проектам. Среди них - "умные голосовые рассылки" фирмы Zvonobot. При обращении в компанию, которая установила этот сервис, клиенту отвечает робот, способный понимать человеческую речь. "Наш сервис уже используют в Индии, Нигерии, Словакии. А сейчас благодаря господдержке мы вышли на рынок Чехии", - сообщила Яна Юзипович, продакт-менеджер компании. Другая пермская компания Selvery предлагает новый облачный сервис, с помощью которого продавец может автоматически подстроиться под профиль, требования и пожелания своих клиентов.
В Тульской области компания "Байкал Майкрофонс" признана одним из лучших экспортеров в регионе. Она основана американским музыкантом Дэвидом Артуром Брауном (лидер группы Brazzaville) и российским предпринимателем Павлом Баздыревым. Производит микрофоны "Союз" оригинального дизайна. Их экспортируют в 40 стран. Ключевой рынок - США.
В России набирают популярность клубные чемпионаты по бегу
Чтобы мотивировать спортсменов на новые рекорды, инициативная группа Национального бегового движения разработала IT-решение для сбора данных о тренировках. И интегрировала его с популярными беговыми регистраторами. Теперь любители бега могут принимать участие в различных клубных и индивидуальных чемпионатах.
"Там хорошо понятный интерфейс, - пояснил заместитель руководителя проектного офиса Национального бегового движения Игорь Блюмин. - За минуту можно создать клуб и через соцсети приглашать друзей, знакомых, коллег".
Ярославское сообщество "PROБег" по итогам 2020 года стало победителем чемпионата с результатом около 13 тысяч километров общего пробега. В клубе более 60 человек. Администратора сообщества Марьяна Колесова рассказала, что людей к ним часто приводит желание похудеть. Один из лидеров клуба пришел с весом более 100 кг. И похудел до семидесяти с небольшим. Он за неделю пробегает больше ста километров!
Еще одним победителем турнира "Соревнуемся вместе" стал клуб "Ростов Дон бегущий". Основал его - Александр Капалет. На платформе RussiaRunning уже зарегистрировались 193 человека. "Самому младшему нашему легкоатлету 10 лет, старшему - 72, - рассказал Александр Капалет. - Бег - доступен каждому".
А в Иванове в рамках чемпионата запланировали полумарафон "Красная нить". Ожидается, что он соберет 1600 бегунов в возрасте от четырех лет. Самые маленькие поборются на дистанциях 300 и 600 метров. А для взрослых будет забег на 21,1 километра.
Зарегистрироваться для участия в полумарафоне, который запланирован на начало октября, можно на его сайте.
"Участие в таких крупных состязаниях стало возможным благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". - Это сплачивает любителей спорта, помогает вместе достигать высоких результатов", - подчеркнул ростовчанин Александр Капалет.
И улыбнувшись, добавил: "Ну ладно, я побежал".
Как цифровизация меняет жизнь россиян
В Нижнем Новгороде прошел первый в России хакатон по искусственному интеллекту. Такие соревнования у нас в новинку. Алексей Павлович, какие задачи решали в этот раз его участники?
Алексей Сидорюк: Хакатон - плотная командная работа. Она направлена на решение какой-то проблемы компании, региона, государства.
В Нижнем Новгороде создавали модели оценки образовательных программ - соответствуют ли они запросам рынка труда и лучшим практикам. В перечне тем хакатона были новые производственные технологии, робототехника и сенсорика, интернет вещей, мобильные сети связи пятого поколения, новые коммуникационные интернет-технологии.
Неужели за три дня можно все это решить?
Алексей Сидорюк: В рамках хакатона сложно говорить о полноценном решении, скорее, о создании прототипов. Если потом их доработают, то будут созданы продукты по анализу обучающих программ. Они помогут вузам и студентам.
И замечу, это только начало. В рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика" с 2021 по 2024 год будет проведено 116 хакатонов. В них примут участие более 20 тысяч участников.
А что им, кроме азарта и драйва, дадут хакатоны?
Алексей Сидорюк: Хакатон для участников, считаю, хорошая стартовая ступень. Она позволяет получить теоретические знания и практические навыки. У лучших решений, команд и участников есть все шансы, чтобы довести созданное до ума и даже сделать свой стартап. Либо трудоустроиться в высокотехнологические компании.
В России активно начали развивать цифровые технологии лет семь назад. Чем мы можем сегодня похвастаться?
Алексей Сидорюк: Несмотря на бытующий скепсис, я бы отметил бурное развитие технологий искусственного интеллекта. Это системы компьютерного зрения, распознавания рукописного текста, речи. Это беспилотный транспорт, системы принятия врачебных решений и другое.
Более того, за это время появились крупные цифровые платформы, экосистемы и супераппы. Мы это видим в тех отраслях, которые уже достигли цифровой зрелости - банковские и финансовые услуги, телеком, пассажирские перевозки, электронная коммерция.
Пять-семь лет назад вы не могли проложить маршрут в обход пробок. Не было приложений, которые подсказывают музыку и фильмы, подстраиваясь под ваш вкус. Не было роботов-пылесосов и "умных" колонок.
А в каких отраслях особенно бурно идет цифровизация?
Алексей Сидорюк: Цифровая трансформация - это не только применение цифровых технологий в повседневной работе. Но и изменение бизнес-модели, основных процессов.
Обычно это ведет к созданию цифровых платформ и экосистем, которые снижают транзакционные издержки и позволяют масштабировать бизнес с минимальными затратами. Приведу простой пример.
Наверняка многие помнят, как вызывали такси. Выходили, допустим, из аэропорта, стояли таксисты, нужно было очень долго с ними торговаться.
За последнее время эта сфера просто преобразилась. В городах-миллионниках появился рынок каршеринга. Причем это компании, которые не были транспортными. Платформы оптимизируют доли секунды простоя водителя и автомобиля. Стоимость поездок удалось снизить в три раза, по некоторым направлениям даже больше. Это убедительный пример, как цифровая платформа снизила транзакционные издержки.
На следующем витке развития нас ожидают беспилотные пассажирские перевозки.
А что у нас есть такого качества, которого нет в других странах?
Алексей Сидорюк: Сильно вперед у нас продвинулись госуслуги. Мы все реже посещаем офисы и государственные учреждения. Для многих это пока, может, не очень заметно. Но поверьте, у многих стран Европы не так все хорошо. Те, кто мигрирует, жалуются на это в первую очередь.
У нас вообще, говорят, значительно упростился документооборот.
Алексей Сидорюк: Так и есть. Если взять документооборот внутри организаций, то у него было три стадии развития. Первая - бумажные письма, их обычно подписывали у руководителей, в том числе у генерального директора. Затем они уходили курьерской службой. Вторая стадия - появился электронный документооборот, который сильно упростил взаимодействие.
Сейчас, на третьей стадии, есть технологии на базе искусственного интеллекта. Они распознают входящее письмо, правильно его категоризируют, отправляют по определенному бизнес-процессу и даже пишут проект исходящего письма.
То есть человеку, принимающему решения, надо просто скорректировать текст, нажать "согласовано", подписать электронной подписью. И все это улетает по электронному документообороту.
Риск - дело поправимое
Алексей Павлович, какие негативные эффекты могут принести цифровые платформы?
Алексей Сидорюк: Об этом пока говорить рано. Но мы понимаем, что они могут нести также негативные эффекты и риски. Например, устанавливать собственные правила для пользователей платформ. Они стремятся к монополизации рынков. Иногда могут даже принимать решения об отключении участников от платформы и даже об изменении условий и цен. Все эти "действия" не всегда кажутся правомерными.
Например?
Алексей Сидорюк: Были резонансные случаи, связанные, к примеру, с Amazon. Это несколько публичных жалоб на то, что он копирует наиболее успешные бизнес-модели и продает аналогичные товары по более низкой цене. А иногда и полностью копирует ассортимент продавца, создавая собственный магазин.
И Сейчас Минэкономразвития России при участии АНО "Цифровая экономика" и бизнес-экспертного сообщества проводит прорабатывает меры для минимизации подобных рисков и негативных эффектов на рынке.
Есть еще один риск. Хватит ли нам специалистов "цифрового профиля"?
Алексей Сидорюк: Спрос на IT-кадры в условиях всеобщей цифровизации действительно очень высок. Если в среднем в России на одно рабочее место приходится шесть соискателей, то в IT - не более двух-трех. Поэтому и уровень зарплат этих специалистов существенно выше среднего по стране. Конкуренция на этом рынке крайне велика. Работодатели буквально перекупают квалифицированные кадры. Дефицит их связан с отсутствием образовательных стандартов по искусственному интеллекту и с малым количеством вузов, в которых учат подобных специалистов.
В правительстве одобрили разработку образовательных программ бакалавриата и магистратуры по профилю "Искусственный интеллект". Так что теперь дело пойдет?
Алексей Сидорюк: Конечно. К 2024 году должно быть разработано и утверждено не менее 10 бакалаврских и 40 магистерских программ вузов.
Обучат более трех тысяч преподавателей. И более шести тысяч студентов поступят на обновленные программы. Кроме того, и в школах начнут осваивать основы искусственного интеллекта.
На мой взгляд, образовательный процесс должен происходить в плотном взаимодействии государства, бизнеса и вузов. Надо отладить для вузов обратную связь от бизнеса, вести статистику трудоустройства, отслеживать успешность выпускников. Нужен также механизм оперативной корректировки образовательных программ и обучения на практике.