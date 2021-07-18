Как нацпроекты улучшают жизнь россиян

Новости

Власти Афганистана и талибы не согласовали временное прекращение огня 01:40
СМИ: Черчесов не вел переговоров с ЦСКА 01:40
В Москве отменены обязательные QR-коды для заведений общепита 01:35
Ростех показал новый истребитель в деталях 01:01
Жители Кипра выступили против ужесточения карантина на острове 00:55
В Германии 96-летнюю нацистку будут судить за убийства в годы войны 00:32
Вильфанд: Жители ЦФО ощутят сильное похолодание в четверг 00:19
Матыцин прокомментировал решение CAS, оправдавшего пловцов из РФ 18.07.2021
FINA заплатит компенсацию российским пловцам, оправданным CAS 18.07.2021
Афганистан отозвал своего посла и дипломатов из столицы Пакистана 18.07.2021
Редакторы крупнейших мировых газет стали объектами тотальной прослушки 18.07.2021
В Вооруженных силах более 19 тысяч человек прошли ревакцининацию 18.07.2021
На украинских пограничников напали сотрудники СБУ 18.07.2021
YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении фейков 18.07.2021
Число погибших при наводнении в Бельгии достигло 31 18.07.2021
Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе 18.07.2021
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик на канале Пушкова 18.07.2021
Гражданка РФ погибла в турецком Измире в ДТП 18.07.2021
Появилось видео страшной аварии Хэмилтона и Ферстаппена 18.07.2021
Умерла актриса Пилар Бардем, мать актера Хавьера Бардема 18.07.2021
Американск­ий беспилотник уничт­ожил грузовик с прод­уктами в Сирии 18.07.2021
Бритни Спирс объявила об уходе со сцены 18.07.2021
Новый российский истребитель сфотографировали без чехла 18.07.2021
Найдена актриса на роль принцессы Леи в сериале про Оби-Вана Кеноби 18.07.2021
Власти польского города разыскивают белоруса, убравшего мусор в лесу 18.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 22:20
Рубрика: Общество

Как нацпроекты улучшают жизнь россиян

Цифровые технологии экономят время, продлевают жизнь, помогают сделать карьеру
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Беспилотный мини-автобус "Шатл" можно будет вызывать по специальному приложению для смартфона. Вместо водителя - сенсоры и видеокамеры. Фото: Александр Корольков/РГ

Как цифровизация меняет жизнь россиян

Текст: Захар Алексеев
Когда человек, далекий от IT-технологий, слышит слова "цифровая трансформация" или "искусственный интеллект", он замирает, испытывая одновременно и восторг, и непонимание. Разобраться, что же это такое и как с ними жить, корреспонденту "РГ" помогал директор направления "Искусственный интеллект" АНО "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк.

В Нижнем Новгороде прошел первый в России хакатон по искусственному интеллекту. Такие соревнования у нас в новинку. Алексей Павлович, какие задачи решали в этот раз его участники?

Алексей Сидорюк: Хакатон - плотная командная работа. Она направлена на решение какой-то проблемы компании, региона, государства.

В Нижнем Новгороде создавали модели оценки образовательных программ - соответствуют ли они запросам рынка труда и лучшим практикам. В перечне тем хакатона были новые производственные технологии, робототехника и сенсорика, интернет вещей, мобильные сети связи пятого поколения, новые коммуникационные интернет-технологии.

Неужели за три дня можно все это решить?

Алексей Сидорюк: В рамках хакатона сложно говорить о полноценном решении, скорее, о создании прототипов. Если потом их доработают, то будут созданы продукты по анализу обучающих программ. Они помогут вузам и студентам.

И замечу, это только начало. В рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика" с 2021 по 2024 год будет проведено 116 хакатонов. В них примут участие более 20 тысяч участников.

А что им, кроме азарта и драйва, дадут хакатоны?

Алексей Сидорюк: Хакатон для участников, считаю, хорошая стартовая ступень. Она позволяет получить теоретические знания и практические навыки. У лучших решений, команд и участников есть все шансы, чтобы довести созданное до ума и даже сделать свой стартап. Либо трудоустроиться в высокотехнологические компании.

Фото: Сергей Михеев
Что даст цифровизация процесса регулирования тарифов на коммунальные услуги

В России активно начали развивать цифровые технологии лет семь назад. Чем мы можем сегодня похвастаться?

Алексей Сидорюк: Несмотря на бытующий скепсис, я бы отметил бурное развитие технологий искусственного интеллекта. Это системы компьютерного зрения, распознавания рукописного текста, речи. Это беспилотный транспорт, системы принятия врачебных решений и другое.

Более того, за это время появились крупные цифровые платформы, экосистемы и супераппы. Мы это видим в тех отраслях, которые уже достигли цифровой зрелости - банковские и финансовые услуги, телеком, пассажирские перевозки, электронная коммерция.

Пять-семь лет назад вы не могли проложить маршрут в обход пробок. Не было приложений, которые подсказывают музыку и фильмы, подстраиваясь под ваш вкус. Не было роботов-пылесосов и "умных" колонок.

А в каких отраслях особенно бурно идет цифровизация?

Алексей Сидорюк: Цифровая трансформация - это не только применение цифровых технологий в повседневной работе. Но и изменение бизнес-модели, основных процессов.

Обычно это ведет к созданию цифровых платформ и экосистем, которые снижают транзакционные издержки и позволяют масштабировать бизнес с минимальными затратами. Приведу простой пример.

Наверняка многие помнят, как вызывали такси. Выходили, допустим, из аэропорта, стояли таксисты, нужно было очень долго с ними торговаться.

За последнее время эта сфера просто преобразилась. В городах-миллионниках появился рынок каршеринга. Причем это компании, которые не были транспортными. Платформы оптимизируют доли секунды простоя водителя и автомобиля. Стоимость поездок удалось снизить в три раза, по некоторым направлениям даже больше. Это убедительный пример, как цифровая платформа снизила транзакционные издержки.

На следующем витке развития нас ожидают беспилотные пассажирские перевозки.

Сегодня такси - лидер цифровизации на транспорте. Скоро будем ездить на беспилотниках

А что у нас есть такого качества, которого нет в других странах?

Алексей Сидорюк: Сильно вперед у нас продвинулись госуслуги. Мы все реже посещаем офисы и государственные учреждения. Для многих это пока, может, не очень заметно. Но поверьте, у многих стран Европы не так все хорошо. Те, кто мигрирует, жалуются на это в первую очередь.

У нас вообще, говорят, значительно упростился документооборот.

Алексей Сидорюк: Так и есть. Если взять документооборот внутри организаций, то у него было три стадии развития. Первая - бумажные письма, их обычно подписывали у руководителей, в том числе у генерального директора. Затем они уходили курьерской службой. Вторая стадия - появился электронный документооборот, который сильно упростил взаимодействие.

Минэкономразвития составило рейтинг цифровизации госорганов

Сейчас, на третьей стадии, есть технологии на базе искусственного интеллекта. Они распознают входящее письмо, правильно его категоризируют, отправляют по определенному бизнес-процессу и даже пишут проект исходящего письма.

То есть человеку, принимающему решения, надо просто скорректировать текст, нажать "согласовано", подписать электронной подписью. И все это улетает по электронному документообороту.

Ключевой вопрос

Риск - дело поправимое

Алексей Павлович, какие негативные эффекты могут принести цифровые платформы?

Алексей Сидорюк: Об этом пока говорить рано. Но мы понимаем, что они могут нести также негативные эффекты и риски. Например, устанавливать собственные правила для пользователей платформ. Они стремятся к монополизации рынков. Иногда могут даже принимать решения об отключении участников от платформы и даже об изменении условий и цен. Все эти "действия" не всегда кажутся правомерными.

Например?

Алексей Сидорюк: Были резонансные случаи, связанные, к примеру, с Amazon. Это несколько публичных жалоб на то, что он копирует наиболее успешные бизнес-модели и продает аналогичные товары по более низкой цене. А иногда и полностью копирует ассортимент продавца, создавая собственный магазин.

И Сейчас Минэкономразвития России при участии АНО "Цифровая экономика" и бизнес-экспертного сообщества проводит прорабатывает меры для минимизации подобных рисков и негативных эффектов на рынке.

Есть еще один риск. Хватит ли нам специалистов "цифрового профиля"?

Фото: iStock
Росстандарт: Зачем регулировать искусственный интеллект

Алексей Сидорюк: Спрос на IT-кадры в условиях всеобщей цифровизации действительно очень высок. Если в среднем в России на одно рабочее место приходится шесть соискателей, то в IT - не более двух-трех. Поэтому и уровень зарплат этих специалистов существенно выше среднего по стране. Конкуренция на этом рынке крайне велика. Работодатели буквально перекупают квалифицированные кадры. Дефицит их связан с отсутствием образовательных стандартов по искусственному интеллекту и с малым количеством вузов, в которых учат подобных специалистов.

В правительстве одобрили разработку образовательных программ бакалавриата и магистратуры по профилю "Искусственный интеллект". Так что теперь дело пойдет?

Алексей Сидорюк: Конечно. К 2024 году должно быть разработано и утверждено не менее 10 бакалаврских и 40 магистерских программ вузов.

Обучат более трех тысяч преподавателей. И более шести тысяч студентов поступят на обновленные программы. Кроме того, и в школах начнут осваивать основы искусственного интеллекта.

На мой взгляд, образовательный процесс должен происходить в плотном взаимодействии государства, бизнеса и вузов. Надо отладить для вузов обратную связь от бизнеса, вести статистику трудоустройства, отслеживать успешность выпускников. Нужен также механизм оперативной корректировки образовательных программ и обучения на практике.

В колледжах проходят демонстрационные экзамены по международным стандартам

Текст: Ульяна Вылегжанина
В российских колледжах завершаются летние демонстрационные экзамены по международным стандартам "Ворлдскиллс".

Ребята из Хабаровского технологического колледжа прошли аттестацию по направлениям "администрирование отеля", "повар-кондитер" и "технология парикмахерского искусства". Выпускники решали реальные проблемы клиентов, готовили горячие блюда и десерты, оформляли мужские и женские прически.

Фото: Тагир Раджавов
Чему учат белорусских студентов в "Летнем университете" на юге России

"Все четыре задания экзамена по направлению "технология парикмахерского искусства" включали элемент неожиданности, - отмечает преподаватель колледжа, главный эксперт "Ворлдскиллс" Маргарита Манжукова. - Наши студенты не знали наверняка, с какими прическами им предстоит работать. За семь с половиной часов ребята должны были оформить несколько видов стрижек, провести окрашивание волос, накрутку на бигуди и многое другое. И работали они не с манекенами".

В Калининградском колледже предпринимательства на днях прошел экзамен по направлению "ювелирное дело". Ребятам предложили изготовить брошь по чертежу, который разработали преподаватели и работодатели. Экзаменаторами были ювелиры калининградских предприятий.

Практически все студенты достойно справились с заданием. "Это неудивительно, - поясняет заместитель начальника департамента - начальник отдела министерства образования Калининградской области Алексей Гончаров. - Большинство наших выпускников уже работают в мастерских или пытаются развивать свои студии в качестве самозанятых".

Нередки случаи, когда молодые ювелиры находят работу во время чемпионатов "Ворлдскиллс". Так произошло с Дарьей Ноллетовой, которая в этом году оканчивает учебу. Во время прошлогоднего чемпионата девушка познакомилась со своим будущим работодателем. Глава ювелирной компании был одним из экспертов, оценивавших работу участников.

"Благодаря занятиям в учебной мастерской и чемпионатам у меня не было проблем с адаптацией в ювелирной компании, - рассказала Дарья. - То же оборудование, те же производственные процессы. Я просто пришла и начала работать".

В колледжах и техникумах Камчатского края демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации проходит в этом году по компетенциям "электромонтаж", "бухгалтерский учет", "поварское дело", "ремонт и обслуживание легковых автомобилей". А в Красноярском техникуме транспорта и сервиса студенты показывали, как они могут отремонтировать кузов легкового автомобиля. Во время экзамена они делали диагностику, меняли элементы, ремонтировали пластиковые элементы кузова.

Справка "РГ"

Демонстрационные экзамены - новая для нашей страны форма государственной аттестации. Здесь студенты попадают в реальные производственные условия.

Оборудование для учебных лабораторий закупалось в рамках нацпроекта "Образование". В подготовке заданий участвуют работодатели. Они же выступают в числе экзаменаторов. Специалисты моделируют для студентов ситуации, в которых они наверняка окажутся в процессе будущей работы.

Медиков по всей России снабжают новыми служебными автомобилями

Текст: Федор Костюченко
Быстро добраться до пациента в наших условиях не всегда легко. И тульские медики своей радости не скрывали: им вручили ключи от 15 новеньких "Нив".

"У меня несколько сел, больше тысячи пациентов, - говорит фельдшер Наталья Егорова из Кругликовского здравпункта. - Велосипед купила. А тут новость такая! Петь хочется: меняю на "Ниву" его!"

Медбрат Александр Рождественский обслуживает пациентов в трех районах. Он солидарен с коллегой, что машины как нельзя кстати: "Вызовов значительно больше, чем до пандемии. Сейчас приоритет медпомощи смещен на дом".

Новые машины станут серьезным подспорьем для врачей и в Пермском крае. За сутки им приходилось обслуживать несколько сотен адресов. А ездят на общественном транспорте. Но в этом году медики 15 районов Прикамья уже второй раз получают новые авто.

А Киришская клиническая межрайонная больница в Ленобласти получила сразу пять автомобилей. "Они предназначены для бригад неотложной помощи", - сообщил глава комитета по здравоохранению области Сергей Вылегжанин.

Кабмин выделил регионам почти 6 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

В регионах России приняты программы по поставке автомобилей больницам. В Белгородской области она рассчитана на пять лет. "В регион поступит 332 машины", - рассказывает начальник управления департамента здравоохранения Елена Андронова.

Так же целенаправленно работают и в Самарской области. К примеру, Центральная больница Красноармейского района за последние три года на треть обновила свой автопарк. "Это позволяет существенно улучшить доступность медицины, особенно в отдаленных районах и сельской местности", - отметил министр здравоохранения области Армен Бенян.

Все эти перемены происходят благодаря одному из важных направлений федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи", который реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Какие российские разработки востребованы за рубежом

Текст: Константин Бахарев , Мария Голубкова , Елена Шулепова
В Петербурге придумали прибор, который позволяет на ранних стадиях определить наличие опасной бактерии в организме человека. А в Тульской области выпускают уникальные микрофоны. В Пермском крае запустили сервис "Умные голосовые рассылки". Они востребованы не только в России, но и за рубежом.

Эти и другие товары и продукты государство продвигает на мировые рынки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Одно из его приоритетных направлений - поддержка высокотехнологичных компаний.

На разработки уральских студентов-медиков выделили 2,5 млн рублей

За открытие бактерии Helicobacter pylori австралийские ученые Робин Уоррен и Барри Маршалл были удостоены Нобелевской премии по медицине. А в Петербурге наши специалисты на основе этих знаний изобрели прибор, который позволяет на ранних стадиях определить наличие опасной бактерии в организме и начать лечение. Газоанализаторы научно-технического предприятия "ТКА" для неинвазивной диагностики хеликобактериоза не имеют аналогов в мире.

Представить эту разработку иностранным партнерам компании помог Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. "Его специалисты помогли нам с переводом документации на английский и французский языки, а при получении сертификатов безопасности оплатили до 80 процентов расходов", - рассказал заместитель главного инженера Семен Черномордик. Уже ведутся поставки в Марокко, идут переговоры с Индией и странами ЕС.

В Пермском крае Агентство стратегических инициатив окажет поддержку при выходе на внешние рынки нескольким проектам. Среди них - "умные голосовые рассылки" фирмы Zvonobot. При обращении в компанию, которая установила этот сервис, клиенту отвечает робот, способный понимать человеческую речь. "Наш сервис уже используют в Индии, Нигерии, Словакии. А сейчас благодаря господдержке мы вышли на рынок Чехии", - сообщила Яна Юзипович, продакт-менеджер компании. Другая пермская компания Selvery предлагает новый облачный сервис, с помощью которого продавец может автоматически подстроиться под профиль, требования и пожелания своих клиентов.

70 процентов - столько должен составить к 2030 году рост экспорта несырьевых товаров

В Тульской области компания "Байкал Майкрофонс" признана одним из лучших экспортеров в регионе. Она основана американским музыкантом Дэвидом Артуром Брауном (лидер группы Brazzaville) и российским предпринимателем Павлом Баздыревым. Производит микрофоны "Союз" оригинального дизайна. Их экспортируют в 40 стран. Ключевой рынок - США.

В России набирают популярность клубные чемпионаты по бегу

Текст: Елена Мелихова , Татьяна Ткачёва , Элина Труханова
Чрезвычайно популярными в России становятся клубные чемпионаты по бегу. В них принимают участие уже более 800 клубов и 10 тысяч бегунов.

Чтобы мотивировать спортсменов на новые рекорды, инициативная группа Национального бегового движения разработала IT-решение для сбора данных о тренировках. И интегрировала его с популярными беговыми регистраторами. Теперь любители бега могут принимать участие в различных клубных и индивидуальных чемпионатах.

Фото: Ирина Трофимова
102-летняя Александра Шелепанова участвует в беговых марафонах

"Там хорошо понятный интерфейс, - пояснил заместитель руководителя проектного офиса Национального бегового движения Игорь Блюмин. - За минуту можно создать клуб и через соцсети приглашать друзей, знакомых, коллег".

Ярославское сообщество "PROБег" по итогам 2020 года стало победителем чемпионата с результатом около 13 тысяч километров общего пробега. В клубе более 60 человек. Администратора сообщества Марьяна Колесова рассказала, что людей к ним часто приводит желание похудеть. Один из лидеров клуба пришел с весом более 100 кг. И похудел до семидесяти с небольшим. Он за неделю пробегает больше ста километров!

Еще одним победителем турнира "Соревнуемся вместе" стал клуб "Ростов Дон бегущий". Основал его - Александр Капалет. На платформе RussiaRunning уже зарегистрировались 193 человека. "Самому младшему нашему легкоатлету 10 лет, старшему - 72, - рассказал Александр Капалет. - Бег - доступен каждому".

А в Иванове в рамках чемпионата запланировали полумарафон "Красная нить". Ожидается, что он соберет 1600 бегунов в возрасте от четырех лет. Самые маленькие поборются на дистанциях 300 и 600 метров. А для взрослых будет забег на 21,1 километра.

Зарегистрироваться для участия в полумарафоне, который запланирован на начало октября, можно на его сайте.

"Участие в таких крупных состязаниях стало возможным благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". - Это сплачивает любителей спорта, помогает вместе достигать высоких результатов", - подчеркнул ростовчанин Александр Капалет.

И улыбнувшись, добавил: "Ну ладно, я побежал".

Общество Образование Экономика Работа Экономика Отрасли Связь Общество Здоровье Спорт Спортивная жизнь Физкультура