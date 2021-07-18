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18.07.2021 18:31
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов поздравил Махачева с победой на турнире UFC

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру, празднует очередную победу - но уже как тренер. Накануне россиянин Ислам Махачев на турнире UFC в Лас-Вегасе выиграл удушающим приемом в четвертом раунде у представителя Бразилии Тиаго Мойзеса.

Под фотографией на странице Абсолютного бойцовского чемпионата в "Инстаграме", где Нурмагомедов поздравляет Махачева, подпись сделали вопросительной: "Будущий наследник престола?". Но вопрос может быть риторическим.

Фото: instagram.com
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Махачеву 29 лет. В его активе теперь 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин одержал восьмую победу подряд в UFC. Среди действующих бойцов он уступает только действующему чемпиону промоушена в легком весе Чарльзу Оливейре, чья беспроигрышная серия растянулась на девять поединков. Сам Махачев считает сравнения Хабибом - честью.

- Я хочу быть как Хабиб, - сказал Махачев на пресс-конференции после боя с Мойзесом.

Нурмагомедов уже думает о новом бое. "Идем дальше, еще один бой в этом году и будет просто космос обстановка", - написал он соцсетях.

Кто же будет следующим соперником? Махачев настроен на бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов