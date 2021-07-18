В России набирают популярность клубные чемпионаты по бегу

Чрезвычайно популярными в России становятся клубные чемпионаты по бегу. В них принимают участие уже более 800 клубов и 10 тысяч бегунов.

Общий пробег участников Ярославского сообщества "PROБег" составил около 13 тысяч километров. Они победители клубного чемпионата. Фото: Из архива клуба "Ростов Дон Бегущий"

Чтобы мотивировать спортсменов на новые рекорды, инициативная группа Национального бегового движения разработала IT-решение для сбора данных о тренировках. И интегрировала его с популярными беговыми регистраторами. Теперь любители бега могут принимать участие в различных клубных и индивидуальных чемпионатах.

"Там хорошо понятный интерфейс, - пояснил заместитель руководителя проектного офиса Национального бегового движения Игорь Блюмин. - За минуту можно создать клуб и через соцсети приглашать друзей, знакомых, коллег".

Ярославское сообщество "PROБег" по итогам 2020 года стало победителем чемпионата с результатом около 13 тысяч километров общего пробега. В клубе более 60 человек. Администратора сообщества Марьяна Колесова рассказала, что людей к ним часто приводит желание похудеть. Один из лидеров клуба пришел с весом более 100 кг. И похудел до семидесяти с небольшим. Он за неделю пробегает больше ста километров!

Еще одним победителем турнира "Соревнуемся вместе" стал клуб "Ростов Дон бегущий". Основал его - Александр Капалет. На платформе RussiaRunning уже зарегистрировались 193 человека. "Самому младшему нашему легкоатлету 10 лет, старшему - 72, - рассказал Александр Капалет. - Бег - доступен каждому".

А в Иванове в рамках чемпионата запланировали полумарафон "Красная нить". Ожидается, что он соберет 1600 бегунов в возрасте от четырех лет. Самые маленькие поборются на дистанциях 300 и 600 метров. А для взрослых будет забег на 21,1 километра.

Зарегистрироваться для участия в полумарафоне, который запланирован на начало октября, можно на его сайте.

"Участие в таких крупных состязаниях стало возможным благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". - Это сплачивает любителей спорта, помогает вместе достигать высоких результатов", - подчеркнул ростовчанин Александр Капалет.

И улыбнувшись, добавил: "Ну ладно, я побежал".