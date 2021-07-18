"Зенит" второй год подряд начинает сезон с завоевания трофея

Матчем за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" в Калининграде открылся сезон для команд Премьер-лиги. Сильнее оказался питерский клуб - 3:0.

Несмотря на громкую вывеску, игра получилась не такой яркой, как того стоило ожидать. Преимущество "сине-бело-голубых" не вызывало вопросов. "Зенит" был сильнее практически все 90 минут, за исключением редких моментов, когда "Локомотив" создавал опасность у чужих ворот.

С другой стороны, "железнодорожники" фактически сами подарили два гола сопернику. Причем в обоих эпизодах ошиблись одни из самых опытных футболистов "Локомотива", лидеры команды Гилерме и Гжегож Крыховяк. Не очень хороший знак, особенно в преддверии старта сезона.

- Мы противостояли очень качественному клубу, который всегда накажет тебя за ошибки. Третий гол "Локомотив" привез себе сам. Недопустимо допускать такие оплошности. Прекрасно понимаю, что нас ожидает непростой сезон. Надо собрать все силы и прибавить в уверенности. Сейчас самая главная игра - поединок первого тура с "Арсеналом", - отметил рулевой "красно-зеленых" Марко Николич.

К слову, сербский специалист после переезда в Россию еще ни разу не сумел обыграть своего коллегу по "Зениту" Сергея Семака: в четырех матчах между их командами трижды сильнее были питерцы, еще одна встреча завершилась вничью.

Зенитовцы в шестой раз завоевали Суперкубок и приблизились по этому показателю к лидеру списка - ЦСКА, в активе которого семь трофеев

Каким предстанет "Зенит" в стартующем сезоне - большой вопрос. Клубу удалось сохранить практически всех своих лидеров, разве что голкипер Андрей Лунев решил перебраться в "Байер". Однако за месяц с небольшим до начала групповой стадии Лиги чемпионов питерцы пока так никем и не усилились. А ведь в предыдущих двух случаях команда Семака занимала четвертое место в группе и оставалась без еврокубковой весны.

- У нас есть недокомплект вратарской позиции. Занимаемся этим вопросом. Что касается матча с "Локомотивом", то мы не так просто входили в игру, эмоциональное состояние было не лучшее. После перерыва движение было лучше, возникали хорошие моменты. У нас возникали проблемы против быстрых контратак "Локомотива". Будем работать над всеми компонентами и прибавлять, - подчеркнул Семак.

Своим мнением о прошедшей игре и предстоящем сезоне в целом с "РГ" поделился бывший наставник "Локомотива" и "Рубина", мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Ринат Саярович Билялетдинов.

Счет по игре или разница в классе между командами не была столь существенной?

Ринат Билялетдинов: Нет, просто отдельные игроки "Зенита" были быстрее соперников. Некоторые футболисты еще не набрали нужных кондиций. Запомнился момент, когда Миранчук бежал за Малкомом. На повторе было видно, что один легкий, быстрый, а другой грузный. Видимо, пока еще предстоит набрать физику. Суперкубок - трофей почетный, но все же чемпионат важнее. Большой разницы в классе я не заметил.

С чем связаны такие грубые ошибки лидеров "Локомотива" Гжегожа Крыховяка и Гилерме?

Ринат Билялетдинов: Это подарки. Видимо, локомотивцы еще не в том игровом тонусе. Возьмите третий гол - простейшая ситуация, и такой опытный футболист, как Гилерме, допускает ошибку. Мне кажется, он так и не разобрался, стоит остановить мяч или выбить его в аут. Ну и первый гол - привоз Крыховяка. Поляк очень сильный исполнитель, но здесь свою роль сыграло отсутствие нужной функциональной готовности. Важно, чтобы "Локомотив" как можно скорее набрал форму, потому что впереди чемпионат, еврокубки.

"Локомотив" много критикуют из-за большого количества молодежи в составе. Что думаете по этому поводу?

Ринат Билялетдинов: Я тоже определенный сторонник молодежи. Но тут есть вторая сторона: определять надо не по паспорту, а по игровым качествам. Если футболист соответствует нужному уровню, ему можно доверять. С другой стороны - если "Локомотив" и дальше будет пропускать по три мяча, то команда высоко не взлетит. Здесь Николич либо что-то подкорректирует, либо останется приверженным своим идеям. Давайте дождемся старта Премьер-лиги, и там уже можно будет сделать определенные выводы.

У "Зенита" снова не будет конкурентов в чемпионате?

Ринат Билялетдинов: Обязательно будут. Тот же "Спартак" очень радует в контрольных матчах, у Витории сильный состав. У "красно-белых", я бы сказал, легкий переизбыток. В том плане, что на каждой позиции у них по два, а то и по три исполнителя, да и молодежь уже достаточно опытная, плюс неплохо проявляют себя ребята, вернувшиеся из аренд. Возвращаясь к "Зениту" - значение Суперкубка не стоит преувеличивать. На каких козырях будут играть питерцы, примерно ясно. Я говорю о сдвоенном центре нападения в лице Дзюбы и Азмуна, плюс креатив нескольких футболистов. Но остальные команды наверняка постараются противодействовать им. Только зенитовцы чуть снизят скорость или кто-то индивидуально выпадет, как могут возникнуть проблемы. Думаю, "Зенит" не избежит спада, тем более с учетом выступления в Лиге чемпионов.

Нет ощущения, что слишком многое в игре "Зенита" зависит от Малкома?

Ринат Билялетдинов: У них и Барриос неплохой, Дуглас Сантос, Вендел. Ну и плюс, безусловно, Малком. Видите, к сожалению, я называю только иностранцев. Но они действительно креативны, могут удивить. Примкнуть к ним разве что могут Кузяев и Дзюба. Остальные - не такие нестандартные. Однако "Зенит" умеет давить и уже в первом тайме добиваться нужного результата. Посмотрим, как все сложится по ходу сезона.

Интересные факты

- Сергей Семак выиграл шестой трофей в тренерской карьере. Ранее он трижды становился чемпионом страны, завоевал Кубок России и Суперкубок в прошлом году. Будучи футболистом, Семак взял девять титулов.

- Сергей Семак повторил достижение Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, дважды подряд выиграв Суперкубок России. Лидером же по количеству завоеванных Суперкубков остается бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин (2003, 2005 и 2019).

- "Зенит" в шестой раз выиграл Суперкубок, впереди только ЦСКА с семью победами. Далее идут "Локомотив" (три трофея), "Рубин" (два) и "Спартак" (один).

- "Зенит" разгромил "Локомотив" во втором матче подряд, общий счет - 9:1. В предыдущей встрече, которая состоялась 2 мая в рамках Премьер-лиги, питерцы выиграли 6:1 и досрочно завоевали "золото".

- Артем Дзюба выиграл девятый трофей с "Зенитом". Будучи форвардом "Спартака" (с 2005 по 2015 год), Артем не завоевал ни одного трофея.

Герой дня

Лучшим игроком матча за Суперкубок был признан автор второго гола "Зенита" Сердар Азмун. Иранец выступает за питерский клуб с 2019 года, а до того в России он играл за "Рубин" и "Ростов". Уже не первый год идут разговоры о возможном отъезде Азмуна в Европу. "Иранский Месси", как называют футболиста на родине, привлек к себе внимание ряда итальянских и испанских команд. Наиболее предметный интерес, по информации зарубежных СМИ, к Сердару проявляет "Наполи". Наверняка многое в судьбе Азмуна будет зависеть от его игры в Лиге чемпионов. Ну а пока он завоевал уже шестой трофей с "Зенитом" и готовится блеснуть в стартующем розыгрыше Премьер-лиги.

Какие ощущения от победы над "Локомотивом"?

Сердар Азмун: У "Локомотива" не было особо моментов, у нас в свою очередь - намного больше. В общем, отличная получилась игра.

Когда вы забили второй гол, то, обыграв Гилерме, даже бить не стали.

Сердар Азмун: У меня не было цели обязательно вколотить мяч в сетку или сыграть, что называется, "на красоту". Все получилось как получилось. Хочу при этом отметить пас от Вендела. Он топовый футболист.

Физически "Зенит" оказался лучше, чем "Локомотив"?

Сердар Азмун: У нас было все, чтобы выиграть этот матч. И мы показали, что в этот вечер были лучше.

На подиуме при вручении Суперкубка вы радовались чуть ли не больше всех.

Сердар Азмун: Мы же выиграли, добились того, чего хотели. Любой трофей для "Зенита" очень важен. Наша работа и обязанность выкладываться по полной для их завоевания.