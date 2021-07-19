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19.07.2021 14:27
Рубрика: Спорт

Детской футбольной лиге присвоено имя Виктора Горлова

Текст: Николай Долгополов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Основатель ДФЛ Виктор Горлов недавно ушел из жизни. Жизнь его детища - Детской футбольной лиги продолжается. На заседании внеочередного общего собрания ДФЛ принято единогласное решение назвать организацию в честь ее основателя "Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова".

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
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Новым руководителем ДФЛ избрана Мария Жаркова. Она долгие годы работала с Виктором Николаевичем. Из начинающего спортивного менеджера выросла в его опытного помощника и единомышленника, была исполнительным директором ДФЛ. Лучшей кандидатуры, чем Мария Жаркова не придумаешь.

Мария Жаркова может смело рассчитывать на помощь вице-президентов, среди которых знаменитые тренеры Борис Петрович Игнатьев, Юрий Павлович Семин, Леонид Викторович Слуцкий… Поможет "Детской футбольной лиге имени Виктора Горлова" и Федерация спортивных журналистов России, членом Исполкома которой был Виктор Николаевич.

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