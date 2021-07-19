Детской футбольной лиге присвоено имя Виктора Горлова

Основатель ДФЛ Виктор Горлов недавно ушел из жизни. Жизнь его детища - Детской футбольной лиги продолжается. На заседании внеочередного общего собрания ДФЛ принято единогласное решение назвать организацию в честь ее основателя "Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова".

Новым руководителем ДФЛ избрана Мария Жаркова. Она долгие годы работала с Виктором Николаевичем. Из начинающего спортивного менеджера выросла в его опытного помощника и единомышленника, была исполнительным директором ДФЛ. Лучшей кандидатуры, чем Мария Жаркова не придумаешь.

Мария Жаркова может смело рассчитывать на помощь вице-президентов, среди которых знаменитые тренеры Борис Петрович Игнатьев, Юрий Павлович Семин, Леонид Викторович Слуцкий… Поможет "Детской футбольной лиге имени Виктора Горлова" и Федерация спортивных журналистов России, членом Исполкома которой был Виктор Николаевич.