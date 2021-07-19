Ферстаппен выписан из больницы после аварии на Гран-при Великобритании

В команде "Ред Булл" сообщили, что пилот из Нидерландов прошел медицинский осмотр, который не выявил никаких повреждений. "Меня выписали из больницы поле обследований. Всем спасибо за поддержку и добрые пожелания", - написал в Twitter сам Ферстаппен.

Голландец улетел в отбойник на высокой скорости уже на первом круге гонки после контакта с Льюисом Хэмилтоном. Британец получил всего лишь 10-секундный штраф и отказался извиняться, хотя авария произошла по его вине. Многие гонщики и эксперты уверены, что Хэмилтона надо было дисквалифицировать. В итоге он стал победителем гонки.