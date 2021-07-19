ФИФА дисквалифицировала Обухова, Князева и Мещерякову за допинг

Международная федерация футбола вынесла вердикт по трем футболистам из России, нарушившим антидопинговые правила.

Как говорится в опубликованном сообщении, в 2013 году у Владимира Обухова, Игоря Князева и Дарьи Мещеряковой были обнаружены запрещенные препараты. У Обухова и Князева - метандиенон, а у Мещеряковой - фуросемид.

Выступавший за "Ростов" в минувшем сезоне Обухов активно сотрудничал со следствием и получил шестимесячную дисквалификацию, которая отсчитывается с 19 июля .

Князев и Мещерякова отстранены от футбольной деятельности на два года.