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19.07.2021 11:29
Рубрика: Спорт

Хачанов: От сборной России по футболу всегда ожидаешь большего

Текст: Артур Нанян, Илья Соболев
Один из лучших российских теннисистов, участник четвертьфинала Уимблдона-2021 Карен Хачанов в интервью "РГ" высказал свое мнение о выступлении нашей футбольной сборной на чемпионате Европы.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Удалось зацепить какие-то игры?

Карен Хачанов: Смотрел какие-то матчи Евро-2020, конечно, еще с предыдущего турнира в Галле. Сборная России, к сожалению, вылетела рано. А потом я ни за кого не болел. Просто смотрел и наслаждался. От нашей команды всегда ждешь большего. И, мне кажется, шансы выйти из группы были. Ждал наших в плей-офф, а дальше уже было бы интересно, на кого мы вышли.

Полное интервью с Кареном Хачановым читайте в ближайшее время в "РГ"

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