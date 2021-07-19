Хачанов: От сборной России по футболу всегда ожидаешь большего

Один из лучших российских теннисистов, участник четвертьфинала Уимблдона-2021 Карен Хачанов в интервью "РГ" высказал свое мнение о выступлении нашей футбольной сборной на чемпионате Европы.

Удалось зацепить какие-то игры?

Карен Хачанов: Смотрел какие-то матчи Евро-2020, конечно, еще с предыдущего турнира в Галле. Сборная России, к сожалению, вылетела рано. А потом я ни за кого не болел. Просто смотрел и наслаждался. От нашей команды всегда ждешь большего. И, мне кажется, шансы выйти из группы были. Ждал наших в плей-офф, а дальше уже было бы интересно, на кого мы вышли.

Полное интервью с Кареном Хачановым читайте в ближайшее время в "РГ"