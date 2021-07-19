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19.07.2021 19:50
Рубрика: Спорт

Сборные России по баскетболу 3x3 отправились на Олимпиаду в Токио

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8512)
Накануне наша делегация по баскетболу 3х3 в составе восьми игроков и шести членов штаба отправилась из России в Японию, где с 24 по 28 июля пройдет первый в истории олимпийский турнир по этому виду спорта.
Первый в олимпийской истории турнир по баскетболу 3х3 пройдет в Японии с 24 по 28 июля. Фото: FIBA Первый в олимпийской истории турнир по баскетболу 3х3 пройдет в Японии с 24 по 28 июля. Фото: FIBA
Первый в олимпийской истории турнир по баскетболу 3х3 пройдет в Японии с 24 по 28 июля. Фото: FIBA

Отметим, что в Токио мужская и женская команды вылетели из Владивостока, где с 10 июля находились на заключительном сборе перед Играми.

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола, в женскую команду ОКР вошли: Юлия Козик ("Динамо", Курск), Анастасия Логунова (МБА, Москва), Евгения Фролкина, Ольга Фролкина (обе - "Динамо" К).

У мужчин в команду ОКР вошли: Александр Зуев ("Гагарин", Химки), Илья Карпенков ("Темп-СУМЗ-УГМК", Ревда), Кирилл Писклов ("Уралмаш", Екатеринбург), Станислав Шаров ("Гагарин").

В состав мужской и женской сборных по баскетболу 3х3 вошли лучшие из лучших

Перед тем как отправиться на заключительный сбор, мужская сборная 3х3 прошла серию тестов в Инновационном центре Олимпийского комитета России.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Российская федерация баскетбола сотрудничает с высокотехнологичной лабораторией ОКР с 2019 года. Программа подготовки к главному турниру четырехлетия в Токио, разработанная специалистами Инновационного центра совместно с тренерским штабом мужской сборной по баскетболу 3х3, включала в себя тесты на определение скорости простой и сложной двигательной реакции, силовых и скоростно-силовых показателей, контроля компонентного состава тела. Для оценки системы аэробного обеспечения двигательной деятельности спортсменов использовался тест на беговой дорожке с газоанализатором. Данная программа позволяет тренерам не только оценивать уровень подготовки спортсменов, но и по необходимости корректировать тренировочные планы.

Главный тренер мужской сборной России 3x3 Владимир Агабабьян отметил, что команда чувствует себя хорошо, а настрой боевой. Также наставник сборной рассказал, как проходила подготовка в Играм:

- В июне прошлого года мы собрались на базе в Новогорске и закрылись там практически на все лето. Готовились, просматривали игроков - всех, кого только могли. После этого определили костяк. В первой половине 2021 года, когда появилась возможность участвовать в международных турнирах, съездили в Сербию на тренировочный сбор, провели турниры в Австрии и Германии. Везде показали хорошие результаты. В чемпионате России-2020/21 тоже просматривали кандидатов в сборную. После окончания клубного сезона собрали всех основных кандидатов на базе GoPark в Подмосковье, отыграли турниры во Франции, в Москве, в Литве, провели два сбора в Анапе, заложили базу к началу Игр.

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