"Спартак" сыграет с "Бенфикой" за место в группе Лиги чемпионов

Соперником московского "Спартака" в квалификации Лиги чемпионов станет лиссабонская "Бенфика".

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЧ сезона-2021/2022. На этой стадии в борьбу вступает серебряный призер прошлого сезона РПЛ - "Спартак".

Московский клуб не попал в число сеянных и получил в соперники португальскую "Бенфику". Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 августа, ответные - 10-го августа.

Любопытно, что именно этого соперника назвал нынешний главный тренер "красно-белых" Руй Витория, ранее работавший в "Бенфике".

Чемпион России "Зенит" начнет выступление сразу в групповом раунде.