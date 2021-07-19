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19.07.2021 13:33
Рубрика: Спорт

"Спартак" сыграет с "Бенфикой" за место в группе Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Соперником московского "Спартака" в квалификации Лиги чемпионов станет лиссабонская "Бенфика".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЧ сезона-2021/2022. На этой стадии в борьбу вступает серебряный призер прошлого сезона РПЛ - "Спартак".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Московский клуб не попал в число сеянных и получил в соперники португальскую "Бенфику". Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 августа, ответные - 10-го августа.

Любопытно, что именно этого соперника назвал нынешний главный тренер "красно-белых" Руй Витория, ранее работавший в "Бенфике".

Чемпион России "Зенит" начнет выступление сразу в групповом раунде.

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