Устрицы угрожают проведению соревнований в гребле на Олимпиаде в Токио

Нашествие устриц угрожает проведению соревнований по гребле на Летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает BBC, активность моллюсков замечена в Токийском заливе, в котором и пройдут соревнования среди представителей гребного спорта в байдарках и каноэ. Устрицы облюбовали поплавки, с помощью которых организаторы ограждают место соревнований от сильных волн.

В итоге не выдержав веса моллюсков поплавки начали тонуть, пришлось организовывать вылов устриц и ремонт ограждений. Это обошлось властям Токио почти в 1,3 миллиона долларов.

Олимпиада в Токио стартует уже 23 июля и продлится до 8 августа.