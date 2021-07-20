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20.07.2021 22:20
Рубрика: Спорт

Глава Оргкомитета Токио-2020 не исключил варианта с отменой Игр

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/Nicolas Datiche Фото: EPA-EFE/Nicolas Datiche
Фото: EPA-EFE/Nicolas Datiche

Глава Оргкомитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто не исключил, что в случае увеличения числа заболевших коронавирусом Игры в Токио будут отменены.
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Об этом он рассказал на пресс-конференции, которая прошла во вторник. В последнее время ситуация с коронавирусом в Японии остается напряженной, а среди участников и персонала Олимпиады растет число инфицированных даже в Олимпийской деревне, где атлеты проживают в условиях "пузыря".

Муто заявил, что в Оргкомитете будут пристально следить за числом заболевших и поддерживать связь с другими организаторами Игр.

"Мы продолжим переговоры, если будет резкий всплеск заболевания. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова созовем пятисторонние переговоры. На данный момент заболеваемость может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация", - приводит его слова Reuters.

Муто добавил, что на данный момент главной задачей для всех является проведение успешной Олимпиады.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что вариант с отменой Игр в Токио в установленные сроки не рассматривается.

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