Как Первый канал будет освещать Олимпиаду в Токио

Первый канал обеспечит широкое освещение Олимпиады-2020 в телевизионном эфире и цифровой среде. Все самые интересные соревнования с участием российских спортсменов будут демонстрироваться в прямом эфире, а также - в записи. Олимпийское телевещание Первого канала будет вестись из Токио со всех 42 объектов Игр.

Первый канал также будет передавать изображение с почти двух десятков собственных камер, которые установит на Олимпийском стадионе в Токио, где пройдет церемония открытия (об ее трансляции подробнее - ниже), а также на ключевых для российских спортсменов и зрителей соревнованиях. Новостные бригады и Олимпийская студия Первого канала в Токио будут обеспечивать нашим зрителям оперативный доступ ко всему происходящему на Играх. Ежедневно вечером в эфир будут выходить дневники Олимпиады.

Какие именно даты стоит отметить уже сейчас болельщикам в своем календаре

1. 23 июля Первый будет вести прямую трансляцию с церемонии открытия Игр (14:00, повтор - 21:30).

2. На неделе с 26 июля Первый канал покажет соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по спортивной гимнастике (мужчины, многоборье), прыжкам на батуте (мужчины), фехтованию (женщины - индивидуальная сабля и командная рапира, мужчины - индивидуальная рапира), боксу, дзюдо, стрельбе, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, а также матчи с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женский волейбол, водное поло, регби и гандбол, пляжный волейбол и баскетбол 3х3).

3. На неделе со 2 августа Первый канал покажет финальные соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по спортивной гимнастике (отдельные снаряды), синхронному плаванию (дуэты) и художественной гимнастике (индивидуальное многоборье), борьбе, боксу, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, велоспорту (трек), а также матчи стадии плей-офф с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женские водное поло и гандбол, пляжный волейбол).

Кто и как будет работать

Все соревнования будет обслуживать команда комментаторов и экспертов непосредственно с олимпийских объектов в Японии. Кроме того, в команде Первого сами российские олимпийцы, которые познакомят зрителей с Олимпиадой "изнутри" (жизнь в Олимпийской деревне, предстартовые тренировки, участие в церемониях открытия и закрытия и многое другое), а также будут делиться собственными эмоциями и впечатлениями в эксклюзивных видеоблогах.

В команде Первого: Мария Ласицкене и Сергей Шубенков (легкая атлетика), Анна Вяхирева (гандбол), Глеб Бакши (бокс), Яна Данилова (регби), Ангелина Мельникова, Никита Нагорных, Артур Далалоян и Давид Белявский (спортивная гимнастика), Андрей Минаков (плавание), Елена Веснина (теннис), Вячеслав Красильников (пляжный волейбол), Алексей Рубцов (скалолазание), Алла Шишкина (синхронное плавание), Денис Дмитриев (велоспорт), Анна Тимофеева (водное поло), олимпийские чемпионки Елена Исинбаева и Маргарита Мамун, и многие другие.

Что такое олимпийский видеоплеер?

Впервые в России Первый подготовил уникальное цифровое решение - олимпийский видеоплеер на сайте olympics.1tv.ru, где будут доступны трансляции, фрагменты, интервью и новости Олимпиады в режиме 24/7 (все то же будет доступно и в мобильном приложении Первого). Олимпийский видеоплеер - это самое большое окно в Олимпийские игры, единственное место, где будет собрана вся Олимпиада.

Видеоплеер разработан специально для улучшения и дополнения зрительского просмотра соревнований Игр и предназначен в первую очередь для онлайн-трансляций олимпийских событий на всех устройствах, имеющих доступ в интернет.

Олимпийский видеоплеер Первого - это:

• Трансляции соревнований со всех спортивных объектов Олимпийских игр, включая все теннисные корты (51 отдельных стримов), а также моментальная публикация всех соревнований в записи;

• Сопровождение всех ключевых трансляций комментарием на русском языке;

• Полное расписание соревнований с изменениями в онлайн-режиме и интеграцией видеотрансляций;

• Возможность одновременного доступа к нескольким видам соревнований, удобного переключения на ключевые моменты события и система рекомендаций;

• Олимпийский новостной канал;

• Фрагменты всех соревновательных сессий;

• Интервью спортсменов и ежедневные специальные репортажи;

• Актуальные результаты всех соревнований, таблица медалей;

• Дополнительная статистика во время соревнований;

• Удобная навигация и поиск по видам спорта, странам и актуальным новостям.