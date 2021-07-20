Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на вопросы зрителей телеканала "Матч ТВ", рассказав о правах на трансляции крупнейших соревнований.

В частности, она рассказала, как идут переговоры по трансляции на федеральном канале матчей Российской премьер-лиги.

"Тендеры по правам идут. Раньше такую информацию вообще не было принято выносить в паблик. Только когда турнир уже куплен и начинается, только тогда об этом сообщается аудитории. Теперь по порядку. Во-первых, что касается прав, мы вас будем радовать. Сейчас на рынке спортивных трансляций много игроков. Когда "Матч ТВ" только начинался, такого количества не было. Получается, что мы раскрутили спорт. Теперь за те или иные турниры идет битва. Но я рада этому. "Первый", "Россия", "ОККО", "Яндекс", НТВ - все хотят показывать спорт", - цитирует "Матч ТВ" слова Канделаки.

Генеральный продюсер канала добавила, что все самое интересное будет показано в эфире.

Относительно показа матчей ФНЛ, канал пока не готов к трансляциям матчей на федеральном канале.