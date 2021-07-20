Новости

Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцинацию 20.07.2021
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ 20.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы 20.07.2021
Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо 20.07.2021
Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20.07.2021
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20.07.2021
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20.07.2021
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20.07.2021
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20.07.2021
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 20.07.2021
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 20.07.2021
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 20.07.2021
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 20.07.2021
Путин: Экономические отношения РФ и Азербайджана активно восстанавливаются 20.07.2021
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 20.07.2021
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 20.07.2021
Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников 20.07.2021
В Петербурге переболевшие COVID-19 пройдут углубленную диспансеризацию 20.07.2021
Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет 20.07.2021
Прокурор области проконтролирует расследование ЧП во время сплава под Магаданом 20.07.2021
Профсоюзы предложили уравнять пособие по безработице и прожиточный минимум 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 22:57
Рубрика: Спорт

Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на вопросы зрителей телеканала "Матч ТВ", рассказав о правах на трансляции крупнейших соревнований.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Как планирует освещать Олимпийские игры канал "Матч ТВ"

В частности, она рассказала, как идут переговоры по трансляции на федеральном канале матчей Российской премьер-лиги.

"Тендеры по правам идут. Раньше такую информацию вообще не было принято выносить в паблик. Только когда турнир уже куплен и начинается, только тогда об этом сообщается аудитории. Теперь по порядку. Во-первых, что касается прав, мы вас будем радовать. Сейчас на рынке спортивных трансляций много игроков. Когда "Матч ТВ" только начинался, такого количества не было. Получается, что мы раскрутили спорт. Теперь за те или иные турниры идет битва. Но я рада этому. "Первый", "Россия", "ОККО", "Яндекс", НТВ - все хотят показывать спорт", - цитирует "Матч ТВ" слова Канделаки.

Генеральный продюсер канала добавила, что все самое интересное будет показано в эфире.

Относительно показа матчей ФНЛ, канал пока не готов к трансляциям матчей на федеральном канале.

Спорт Футбол Вокруг футбола