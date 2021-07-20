Костенюк, Лагно, Горячкина вышли в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Во вторник на Кубке мира в Сочи отмечали Международный день шахмат. У кого же из гроссмейстеров был двойной повод для праздника после окончания третьего круга?

Начнем с женского турнира. По итогам двух партий с классическим контролем времени в 1/8 финала вышли россиянки Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Алина Кашлинская, Александра Костенюк и Валентина Гунина. Выбыла из борьбы Наталия Погонина. А Полине Шуваловой и Лее Гарифуллиной после ничейного счета в классике предстояла встреча на тай-брейке в быстрые шахматы.

Интересный тай-брейк провели две сильные украинские шахматистки Мария Музычук и Анна Ушенина. Победительница этого противостояния в следующем раунде, который стартует в четверг, выйдет на нашу чемпионку мира Костенюк.

У мужчин в 1/16 финала Кубка мира вышли Даниил Дубов и Сергей Карякин, а также Андрей Есипенко, Александр Грищук, Владимир Федосеев, Дмитрий Андрейкин и Никита Витюгов. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен предсказуемо в списке фаворитов. Но есть и сюрпризы. Второй номер рейтинга ФИДЕ, победитель турнира претендентов 2018 года и участник матча за шахматную корону американец Фабиано Каруана проиграл представителю Казахстана Ринату Джумабаеву по итогам двух партий в 1/32 финала.

Кстати, о претендентском турнире. Сильнейшие участники сочинского Кубка мира попадут на этот отборочный старт. Помимо призового фонда (676 тысяч долларов у женщин и 1,8 миллиона долларов у мужчин) в Сочи разыгрываются пять путевок. Согласно регламенту у мужчин это будут победитель и финалист, у женщин - три лучшие шахматистки по итогам соревнований.