Костенюк, Лагно, Горячкина вышли в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Новости

Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцинацию 20.07.2021
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ 20.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы 20.07.2021
Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо 20.07.2021
Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20.07.2021
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20.07.2021
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20.07.2021
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20.07.2021
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20.07.2021
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 20.07.2021
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 20.07.2021
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 20.07.2021
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 20.07.2021
Путин: Экономические отношения РФ и Азербайджана активно восстанавливаются 20.07.2021
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 20.07.2021
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 20.07.2021
Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников 20.07.2021
В Петербурге переболевшие COVID-19 пройдут углубленную диспансеризацию 20.07.2021
Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет 20.07.2021
Прокурор области проконтролирует расследование ЧП во время сплава под Магаданом 20.07.2021
Профсоюзы предложили уравнять пособие по безработице и прожиточный минимум 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 21:40
Рубрика: Спорт

Костенюк, Лагно, Горячкина вышли в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Во вторник на Кубке мира в Сочи отмечали Международный день шахмат. У кого же из гроссмейстеров был двойной повод для праздника после окончания третьего круга?

Начнем с женского турнира. По итогам двух партий с классическим контролем времени в 1/8 финала вышли россиянки Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Алина Кашлинская, Александра Костенюк и Валентина Гунина. Выбыла из борьбы Наталия Погонина. А Полине Шуваловой и Лее Гарифуллиной после ничейного счета в классике предстояла встреча на тай-брейке в быстрые шахматы.

Фото: Пресс-служба FIDE
У участника Кубка мира по шахматам в Сочи подтвердился коронавирус

Интересный тай-брейк провели две сильные украинские шахматистки Мария Музычук и Анна Ушенина. Победительница этого противостояния в следующем раунде, который стартует в четверг, выйдет на нашу чемпионку мира Костенюк.

У мужчин в 1/16 финала Кубка мира вышли Даниил Дубов и Сергей Карякин, а также Андрей Есипенко, Александр Грищук, Владимир Федосеев, Дмитрий Андрейкин и Никита Витюгов. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен предсказуемо в списке фаворитов. Но есть и сюрпризы. Второй номер рейтинга ФИДЕ, победитель турнира претендентов 2018 года и участник матча за шахматную корону американец Фабиано Каруана проиграл представителю Казахстана Ринату Джумабаеву по итогам двух партий в 1/32 финала.

Кстати, о претендентском турнире. Сильнейшие участники сочинского Кубка мира попадут на этот отборочный старт. Помимо призового фонда (676 тысяч долларов у женщин и 1,8 миллиона долларов у мужчин) в Сочи разыгрываются пять путевок. Согласно регламенту у мужчин это будут победитель и финалист, у женщин - три лучшие шахматистки по итогам соревнований.

Спорт Шахматы