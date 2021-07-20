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20.07.2021 21:06
Рубрика: Спорт

Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо

Текст: Татьяна Замахина

В Кремле приветствуют решение Международного олимпийского комитета (МОК) о полноценном признании самбо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: iStock
Самбо стало олимпийским видом спорта

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет принял решение выдать Международной федерации самбо признание на постоянной основе. Ранее оно было временным. Это было единогласно решено на сессии МОК, прошедшей 20 июля в Токио.

"Безусловно, мы приветствуем такое решение. Россия - это родина самбо", - заявил представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Признание будет способствовать развитию этого вида спорта на территории Российской Федерации, и это историческое событие, заявил, комментируя это решение вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Президент РФ Владимир Путин ранее высказывался о том, что включение самбо в олимпийские состязания было бы справедливым.

В настоящее время самбо практикуют в более чем 130 странах мира на пяти континентах.

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