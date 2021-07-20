Признание президента МОК: Игры могли развалиться на кусочки

Новости

Лукашенко заявил о необходимости корректировать внешнюю политику Беларуси 11:59
Прокуроры начали проверку ситуации с COVID-19 в детских садах на Чукотке 11:57
Российские танкисты совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон 11:55
В Челябинске замминистра экологии задержали за слив данных о рейдах 11:50
Рафик Загрутдинов: В столичном районе Ховрино построят школу с планетарием 11:41
Оперштаб: В Москве выявлено 3 188 новых случаев COVID-19 11:25
Дожди затопили метро в столице Болгарии 11:19
В Госдуме посоветовали Порошенко прекратить угрожать Крыму 11:17
Намаз в честь Курбан-байрама в Казани прочитали на открытом воздухе 11:10
Россия получила иностранные заказы на МиГ-35 11:00
Курс биткоина рухнул ниже 30 тысяч долларов 10:55
В Москве начали строить мост Северного дублера Кутузовского проспекта 10:54
Врач предупредил о бесконечности постковидного синдрома 10:47
Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 млрд рублей 10:44
Под Смоленском военный убил прохожего бордюрным камнем 10:39
МОК утвердил изменение олимпийского девиза 10:38
В столичном регионе участились несчастные случаи на железной дороге 10:37
Московские бизнесмены смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 10:29
Посол Китая на Украине написал письмо арестованному Медведчуку 10:25
По факту жесткой посадки самолета на Ямале возбуждено дело 10:22
МЭР увеличит число получателей льготных кредитов по программе 1764 10:08
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам 10:06
В Курбан-байрам праздничные намазы прошли в 600 мечетях Башкирии 10:06
Новый радар в Крыму возьмет под контроль Атлантику 10:03
Проект "Московское долголетие" возвращается в офлайн 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
В "РГ" обсуждают развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсуждают развитие календаря прививок в условиях COVID-19
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 10:41
Рубрика: Спорт

Признание президента МОК: Игры могли развалиться на кусочки

Текст: Николай Долгополов
На начавшейся в Токио олимпийской сессии Томас Бах сделал откровенное признание: были моменты сомнений, "когда Олимпийские игры могли развалиться на кусочки". Начиная с первых дней пандемии, МОК и хозяева Игр неустанно обсуждали и анализировали ситуацию, сложившуюся во всем мире из-за появления тяжелейшей болезни.
Томас Бах. Фото: Greg MARTIN / OIS/IOC / AFP Томас Бах. Фото: Greg MARTIN / OIS/IOC / AFP
Томас Бах. Фото: Greg MARTIN / OIS/IOC / AFP

В иные моменты казалось, что Олимпиада может не состояться. И только после тщательнейшего анализа, проверки всех имеющихся данных, установления в Японии необходимых строжайших эпидемиологических мер было принято решение: Играм-2020 быть.

Бах подчеркнул, что во многом ответственность за этот шаг лежит на нем, и он эту ответственность принимает. Президент МОК поблагодарил в своей речи всех медиков Японии, которые делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Игр.

Президент МОК назвал сумму затрат на Олимпиаду в Токио
Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК Олимпиада в Токио