Признание президента МОК: Игры могли развалиться на кусочки

На начавшейся в Токио олимпийской сессии Томас Бах сделал откровенное признание: были моменты сомнений, "когда Олимпийские игры могли развалиться на кусочки". Начиная с первых дней пандемии, МОК и хозяева Игр неустанно обсуждали и анализировали ситуацию, сложившуюся во всем мире из-за появления тяжелейшей болезни.

В иные моменты казалось, что Олимпиада может не состояться. И только после тщательнейшего анализа, проверки всех имеющихся данных, установления в Японии необходимых строжайших эпидемиологических мер было принято решение: Играм-2020 быть.

Бах подчеркнул, что во многом ответственность за этот шаг лежит на нем, и он эту ответственность принимает. Президент МОК поблагодарил в своей речи всех медиков Японии, которые делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Игр.