Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ

Первый матч между московским "Спартаком" и португальской "Бенфикой" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в Москве 4 августа. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Начало поединка - в 20:00. Ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоялась в понедельник в Ньоне.

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев по итогам жеребьевки сказал, что шансы на победу московского клуба - 60 на 40 процентов.