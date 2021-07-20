Новости

Строителям выгоднее работать в госкомпаниях 17:58
Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса 17:43
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке 17:43
Роспотребнадзор высказался об идее обязательной вакцинации в Петербурге 17:38
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 17:31
Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году 17:15
Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ 17:08
Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам 17:06
В России начали испытывать радиофармпрепарат от рака на поздней стадии 17:00
Надежда Михалкова снимает сериал о представительнице династии кинематографистов 16:44
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКС-2021 16:39
В Москве появятся станции метро "Сосенки", "Десна" и "Крымская" 16:35
Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники 16:30
Верховный суд отказался исключить коронавирус из списка опасных болезней 16:15
МИД опасается военного сценария событий в Афганистане 16:13
Фестиваль "Летчикфест"-2021 не состоится по рекомендации Роспотребнадзора 15:48
Mastercard упростит перевод криптомонет в валюту 15:47
На авиасалоне МАКС представили беспилотник-вертолет БАС-200 15:45
3400 компаний могут закрыть из-за отсутствия отчетов о прививках 15:44
В ходе спецоперации в Ставропольском крае задержали семь человек 15:41
МИД РФ располагает фактами сотрудничества США с боевиками в Афганистане 15:40
Стали известны характеристики нового российского истребителя 15:40
В Челябинске 19-летняя девушка устроила ДТП с переворотом машины 15:36
В Курганской области объявили режим ЧС из-за засухи 15:34
В Париже потушили пожар рядом с резиденцией премьера 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 17:08
Рубрика: Спорт

Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Первый матч между московским "Спартаком" и португальской "Бенфикой" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в Москве 4 августа. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Федун рассказал об увеличении бюджета "Спартака"

Начало поединка - в 20:00. Ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоялась в понедельник в Ньоне.

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев по итогам жеребьевки сказал, что шансы на победу московского клуба - 60 на 40 процентов.

В регионах Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Лига чемпионов 2021/2022