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20.07.2021 14:28
Рубрика: Спорт

На футбольном поле "Зенита" в Петербурге заменили покрытие

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Завершена реконструкция поля на домашней арене футбольного клуба "Зенит" в Санкт-Петербурге.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
"Зенит" второй год подряд начинает сезон с завоевания трофея

"Газпром Арена" готова к новому сезону", - сообщил футбольный клуб на своей англоязычной странице в Twitter, сопроводив эту новость фотографиями.

Как уточняет РИА Новости, работы включали в себя демонтаж старого травяного покрытия, выравнивание основания и формирование нового поля: укладку, подготовку, тестирование.

Старый газон был заменен на новый впервые с 2017 года. На предыдущем покрытии прошло немало знаковых матчей, в том числе недавние встречи Чемпионата Европы - 2020. А также матчи Кубка конфедераций и Чемпионата мира - 2018. Не говоря уже о том, что футболисты "Зенита" отыграли здесь три чемпионских сезона.

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