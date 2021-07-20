На футбольном поле "Зенита" в Петербурге заменили покрытие

Завершена реконструкция поля на домашней арене футбольного клуба "Зенит" в Санкт-Петербурге.
"Газпром Арена" готова к новому сезону", - сообщил футбольный клуб на своей англоязычной странице в Twitter, сопроводив эту новость фотографиями.
Как уточняет РИА Новости, работы включали в себя демонтаж старого травяного покрытия, выравнивание основания и формирование нового поля: укладку, подготовку, тестирование.
Старый газон был заменен на новый впервые с 2017 года. На предыдущем покрытии прошло немало знаковых матчей, в том числе недавние встречи Чемпионата Европы - 2020. А также матчи Кубка конфедераций и Чемпионата мира - 2018. Не говоря уже о том, что футболисты "Зенита" отыграли здесь три чемпионских сезона.
The Gazprom Arena is ready for the new #RPL season! 🌱🏟️ pic.twitter.com/Py4Yq6nf3j— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 20, 2021