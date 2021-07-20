Петербургские дети назвали Артема Дзюбу лучшим игроком Евро-2020

Юные ученики петербургской художницы Валерии Лошак вручили сделанный своими руками кубок футболисту Артему Дзюбе. Дети посчитали спортсмена лучшим игроком Чемпионата Европы по футболу, сообщила художница на своей странице в Instagram.

Дети создавали кубок больше месяца. Он сделан из глины и расписан вручную.

Вручение кубка прошло в неофициальной обстановке в Удельном парке, где находится тренировочная база футбольного клуба "Зенит". Дзюба лично принял кубок и пообщался с детьми.

По словам художницы, дети создали еще один кубок для лучшей команды, церемония вручения запланирована на ближайшее время.