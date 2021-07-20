Новости

Песков: Путин положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края 13:29
В Минздраве назвали опасный симптом после прививки от коронавируса 13:24
В Бельгии объявили национальный траур по погибшим при наводнении 13:22
Европа перешагнула рубеж в 50 миллионов инфицированных коронавирусом 13:21
В Зауралье Су-34 применили авиабомбы со спутниковым наведением 13:18
Проценко призвал кандидатов в Госдуму и агитаторов вакцинироваться 13:15
В 40 районах Кубани из-за жары введен особый противопожарный режим 13:12
В Париже произошел пожар возле резиденции премьера 13:03
Путин поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с юбилеем 13:01
Видео: Спортсмены из РФ оценили кровати из картона в Олимпийской деревне 12:56
Основатель Amazon Безос отправится в космический полет 12:48
Джабаров увидел реальные подвижки в отношениях России и США 12:46
Жители Донбасса смогут проголосовать дистанционно на выборах в Думу 12:44
Петербургские дети назвали Артема Дзюбу лучшим игроком Евро-2020 12:43
ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы 12:39
Памфилова объяснила мотивацию противников онлайн-голосования 12:34
В Самарской области из-за коронавируса закрыли танцплощадки и фанзоны 12:32
Депутат поддержал введение ответственности за призыв к отказу от вакцинации 12:32
Гиперзвуковой "Циркон" проверят на мишени-"авианосце" 12:32
Путин осудил теракт в Багдаде 12:27
Более 200 дольщиков получат жилье, более 600 – денежные компенсации 12:24
В Подмосковье переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию 12:23
Глава МЧС РФ прилетел в Карелию, где уже неделю полыхают сильные пожары 12:12
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах 12:09
Госслужащие в ЕАО получат выходной за прививку от COVID-19 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 12:43
Рубрика: Спорт

Петербургские дети назвали Артема Дзюбу лучшим игроком Евро-2020

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Юные ученики петербургской художницы Валерии Лошак вручили сделанный своими руками кубок футболисту Артему Дзюбе. Дети посчитали спортсмена лучшим игроком Чемпионата Европы по футболу, сообщила художница на своей странице в Instagram.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Федун объяснил, что тормозит развитие футбола в России

Дети создавали кубок больше месяца. Он сделан из глины и расписан вручную.

Вручение кубка прошло в неофициальной обстановке в Удельном парке, где находится тренировочная база футбольного клуба "Зенит". Дзюба лично принял кубок и пообщался с детьми.

По словам художницы, дети создали еще один кубок для лучшей команды, церемония вручения запланирована на ближайшее время.

В регионах Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург