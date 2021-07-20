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20.07.2021 14:47
Рубрика: Спорт

Россия сыграет матчи отбора ЧМ-2022 в Казани и Санкт-Петербурге

Текст: Максим Домчев

Российский футбольный союз назвал города, которые примут два домашних отборочных матча чемпионата мира в октябре и ноябре. 8 октября сборная России примет Словакию в Казани. Встреча начнется в 21:45.

Фото: Gettyimages
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Домашний матч против команды Кипра доверено принять арене в Санкт-Петербурге. Эта встреча состоится 11 ноября в 20:00 по московскому времени.

Отборочный турнир ЧМ-2022 сборная России возобновит 1 сентября домашним матчем против Хорватии. Игра пройдет в "Лужниках". После трех туров у россиян шесть очков и второе место в группе.

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