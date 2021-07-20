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20.07.2021 12:35
Рубрика: Спорт

Самбо стало олимпийским видом спорта

Текст: Николай Долгополов (руководитель комиссии самбо при Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС))
Этого события ждали столько лет. И вот свершилось. На 138-й сессии МОК самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета. ФИАС (Международная федерация самбо) официально вошла в олимпийскую семью.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ведь был шанс, надежда, робкая попытка превратить популярный вид спорта в олимпийский еще в 1980 году. Москва тогда принимала Олимпиаду, а хозяева Игр имеют возможность предложить вершителям судеб из МОК включить какой-то особо любимый в их стране вид спорта в программу. Увы, не удалось.

Фото: Behrouz MEHRI / AFP
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И попытки надолго прекратились. Чтобы возобновиться лишь в 2009-м году. А вскоре в ФИАС пришли новые энергичные руководители. Вот уже долгие годы эту федерацию возглавляет Василий Борисович Шестаков. Известный в прошлом питерский самбист тяжелого веса, прекрасный тренер и спортивный организатор, он прошел долгий путь до поста президента ФИАС. Это благодаря его авторитету, настойчивости, умению ладить с людьми, находить общий язык даже с самыми тяжелыми оппонентами самбо набрало популярность на всех пяти континентах.

Да, самозащита без оружия - это исконно наш вид спорта. Но не зацикливаясь на собственных успехах, не гонясь за медалями, российские самбисты передавали свой богатый опыт спортсменам доброй сотни стран. Сколько тренерских и судейских семинаров, спортивных сборов с участием наших специалистов проведено за последнее десятилетие по всему миру. Усилиями ФИАС, ее президента и членов исполкома в мировых чемпионатах участвуют теперь самбисты из восьми десятков государств. Многие их них завоевывают медали, чему мы, россияне, оставаясь всегда первыми в командном зачете, только радуемся. Усилия не пропали даром. По нашему пути идут зарубежные ученики, не стесняющиеся бросать вызов отцам-основателям.

В 2018 году самбо получило временное признание МОК. До признания официального оставалось несколько шагов, растянувшихся почти на три года. За это время соревнования самбистов вошли в программы Универсиад, Европейских Игр. С огромным интересом за схватками на самбистском ковре наблюдали зрители на Всемирных пляжных и Азиатских играх. Самбисты завоевали уважение иностранной прессы. Каждый год руководители мирового самбо выступают на Конгрессах Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС), а показательные выступления на них самбистов стали своеобразной изюминкой.

Фото: AP Photo/John Locher
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Все условия для официального вступления, иногда по ходу дела даже усложнявшиеся, были безукоризненно соблюдены. Поздравления всем самбистам, спортивным руководителям и болельщикам!

Тем временем

Полноценное признание на 138-й сессии МОК получили также Международная ассоциация кикбоксерских организаций, Международная федерация любительского тайского бокса, Всемирная федерация лакросса, Международный союз чирлидинга и Международная федерация айсштока.

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