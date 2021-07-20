СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу

Основным претендентом на пост главного тренера сборной России по футболу является наставник молодежной сборной Германии Штефан Кунц. Другими претендентами на пост являются Курбан Бердыев и Валерий Карпин, сообщает "Чемпионат".

По информации портала, основной претендент это наставник молодежной сборной Германии Кунц, под руководством которого команда дважды выиграла чемпионат Европы. С ним уже проведены переговоры.

Резервным вариантом является Бердыев, который в последнее время не работал главным тренером. Третий претендент - Карпин, однако его требование совмещать работу в "Ростове" и сборной, не устраивает РФС.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что новый главный тренер сборной России будет объявлен до старта нового сезона РПЛ.