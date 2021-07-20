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Рубрика: Спорт

СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images
Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

Основным претендентом на пост главного тренера сборной России по футболу является наставник молодежной сборной Германии Штефан Кунц. Другими претендентами на пост являются Курбан Бердыев и Валерий Карпин, сообщает "Чемпионат".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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По информации портала, основной претендент это наставник молодежной сборной Германии Кунц, под руководством которого команда дважды выиграла чемпионат Европы. С ним уже проведены переговоры.

Резервным вариантом является Бердыев, который в последнее время не работал главным тренером. Третий претендент - Карпин, однако его требование совмещать работу в "Ростове" и сборной, не устраивает РФС.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что новый главный тренер сборной России будет объявлен до старта нового сезона РПЛ.

Спорт Футбол