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21.07.2021 21:30
Рубрика: Спорт

Австралийский Брисбен выбрали столицей летней Олимпиады-2032

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
На центральной набережной Брисбена устроили грандиозный салют и фейерверк. За два дня до старта Игр в японском Токио административный центр австралийского штата Квинсленд тоже обрел престижный статус олимпийской столицы и хозяйки летних Игр 2032 года. Такое решение было принято в среду абсолютным большинством голосов на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Хотя несколько членов МОК высказались против, особых споров не было и не могло быть. Ведь Брисбен, по сути, оказался единственным кандидатом на проведение соревнований. Изначально за право принять летнюю Олимпиаду-2032 собирались бороться китайские города Чэнду и Чунцин, Доха (Катар), Будапешт (Венгрия), немецкий регион Рейн-Рур, а также южнокорейский Сеул совместно с северокрейским Пхеньяном. Однако еще в феврале 2021 года МОК назвал предпочтительный вариант - австралийский Брисбен. То есть в этот раз города-кандидаты не организовывали заявочную кампанию и не участвовали в безумной предвыборной гонке. Подход к выбору столицы Игр и формат всей процедуры изменили еще в 2019 году из финансовых соображений. Политика МОК - это снижение затрат на заявочные кампании и олимпийскую инфраструктуру. Так что шансы претендентов, которым нужно все создавать чуть ли не на пустом месте, стремятся к нулю. Поэтому теперь специальные комиссии по зимним и летним Олимпиадам теперь обсуждают возможность проведения Игр с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, имеющих не только желание, но и возможность принять главные соревнования четырехлетия, после чего отбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят их на утверждение исполкома МОК.

К Играм в Брисбене готово уже 84 процента инфраструктуры. Весомый аргумент для МОК. Фото: REUTERS

Так Брисбен был избран хозяином Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. У меня город ассоциируется с одноименным романом Евгения Водолазкина. Но спортивная составляющая не должна разочаровать, учитывая олимпийский опыт австралийцев. Это будут уже третьи Игры на территории Зеленого континента после Мельбурна-1956 и Сиднея-2000. Соревнования пройдут в те же даты, что и в Токио - с 23 июля по 8 августа, но уже 2032 года.

Это будут уже третьи Олимпийские игры на территории Зеленого континента после Мельбурна-1956 и Сиднея-2000

Соцсети премьер-министра штата Квинсленд Анастасии Палащук уже пестрят фотографиями ликующей делегации Австралии в Токио и местных жителей дома, в Брисбене.

- Брисбен официально назван городом - организатором Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Почти 100 членов Международного олимпийского комитета отдали свои голоса на 138-й сессии организации в Токио в пользу Квинсленда, выбрав его местом проведения величайшего спортивного события в мире, - написала Палащук в "Твиттере". - Все жители штата могут гордиться этим историческим моментом.

Фото: Getty Images
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Большинство объектов расположено в Брисбене, еще несколько площадок будут в близлежащих городах Голд-Кост и Саншайн-Кост. В основном инфраструктура готова: 84 процента сооружений уже построены или будут возведены временные конструкции. Гарантии дополнительных инвестиций организаторы тоже предоставили. Тем более что вложения должны окупиться.

- Проведение крупнейшего в мире мероприятия откроет для Квинсленда массу возможностей. Игры принесут экономические и социальные выгоды по всему штату, при этом прогнозируемая выгода составит более 8 миллиардов долларов, - говорится в официальном сообщении на сайте премьер-министра штата. - Игры принесут пользу местному сообществу, туристическим операторам, спортивным организациям и бизнесу. Олимпиада объединит нас, повысит уровень физической активности и здоровья, побудит больше людей заняться спортом или стать волонтерами, вдохновит целое поколение детей.

Напомним, в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028 году - в Лос-Анджелесе (США).

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