Баскетболисты "Милуоки" стали чемпионами НБА

Титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации завоевала команда "Милуоки Бакс", выигравшая финальную серию у "Финикс Санз" со счетом 4-2.

В ночь на среду в НБА прошел шестой матч финальной серии между "Милуоки" и "Финиксом". Он завершился победой "Милуоки" - 105:98. В составе победителей как всегда не было равных Яннису Адетокунбо, набравшему 50 очков и сделавшему 14 подборов. Благодаря этой победе "Милуоки" завоевали чемпионский титул впервые за 50 лет.

Адетокунбо был признан MVP финальной серии плей-офф. В нынешнем плей-офф 26-летний представитель Греции в среднем за матч набирал 30,2 очка.