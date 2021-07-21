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Рубрика: Спорт

Баскетболисты "Милуоки" стали чемпионами НБА

Текст: Максим Домчев
Титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации завоевала команда "Милуоки Бакс", выигравшая финальную серию у "Финикс Санз" со счетом 4-2.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Баскетбол на Олимпиаде в Токио

В ночь на среду в НБА прошел шестой матч финальной серии между "Милуоки" и "Финиксом". Он завершился победой "Милуоки" - 105:98. В составе победителей как всегда не было равных Яннису Адетокунбо, набравшему 50 очков и сделавшему 14 подборов. Благодаря этой победе "Милуоки" завоевали чемпионский титул впервые за 50 лет.

Адетокунбо был признан MVP финальной серии плей-офф. В нынешнем плей-офф 26-летний представитель Греции в среднем за матч набирал 30,2 очка.

Спорт Баскетбол