ЦСКА предложил контракт Капризову

Хоккейный клуб ЦСКА предложил контракт нападающему "Миннесоты" Кириллу Капризову.

Как сообщает Athletic, российский клуб сделал хоккеисту предложение о контракте, но подробности сделки не уточняются. Ранее заокеанские СМИ сообщили о том, что Капризов может перейти в ЦСКА. Немаловажную роль в этом, по мнению издания, играет желание игрока выступить на Олимпиаде.

Ранее Капризов, признанный лучшим новичком минувшего сезона в Национальной хоккейной лиге, отклонил два предложения от "Миннесоты".

Боссы "дикарей" предлагали российскому форварду контракты на семь и восемь лет с зарплатой почти в девять миллионов долларов.