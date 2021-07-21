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21.07.2021 11:58
Рубрика: Спорт

ЦСКА предложил контракт Капризову

Текст: Максим Домчев

Хоккейный клуб ЦСКА предложил контракт нападающему "Миннесоты" Кириллу Капризову.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Как сообщает Athletic, российский клуб сделал хоккеисту предложение о контракте, но подробности сделки не уточняются. Ранее заокеанские СМИ сообщили о том, что Капризов может перейти в ЦСКА. Немаловажную роль в этом, по мнению издания, играет желание игрока выступить на Олимпиаде.

Ранее Капризов, признанный лучшим новичком минувшего сезона в Национальной хоккейной лиге, отклонил два предложения от "Миннесоты".

Боссы "дикарей" предлагали российскому форварду контракты на семь и восемь лет с зарплатой почти в девять миллионов долларов.

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