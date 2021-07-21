Капелло, Адвокат и Раньери хотели возглавить сборную России

Агенты нескольких известных тренеров предлагали услуги своих клиентов РФС до и после отставки экс-наставника российской сборной Станислава Черчесова, утверждает РБК.

Среди предложенных кандидатур были Юрген Клинсманн (Германия), Клаудио Раньери (Италия), а также бывшие рулевые нашей национальной команды Дик Адвокат и Фабио Капелло.

По, судя по поступающей информации, РФС ведет переговоры с другими специалистами. Основным претендентом на вакантную должность является главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц. Также называются имена Валерия Карпина и Курбана Бердыева.