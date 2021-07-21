На Олимпиаде в Токио стартует футбольный турнир

В четверг в Токио стартует мужской футбольный турнир - самобытное соревнование со своей спецификой.

38-летний бразилец Дани Алвес - одна из главных звезд мужского олимпийского футбольного турнира. Фото: Getty Images

Самая титулованная команда здесь - Венгрия, выигрывавшая "золото" трижды. Столько же у Великобритании (именно так, не Англии). Лучший бомбардир в истории олимпийских турниров - тоже венгр, Анталь Дунаи. Как так получилось?

Наверное, все дело в том, что футбол - один из немногих видов спорта, где олимпийское "золото" не является высшим достижением: победы на чемпионатах мира, Европы, на Кубке Америки котируются куда выше. До ЧМ-1930 именно олимпийский турнир был главным соревнованием по футболу. Однако из-за запрета на участие профессионалов олимпийский футбол ушел в тень. Полностью запрет был снят только в 1992 году. В то же время на Олимпиадах для футболистов действует возрастное ограничение: в каждой команде должно быть не больше трех игроков старше 23 лет. Из-за переноса Олимпиады-2020, ценз увеличен до 24 лет.

В турнире участвуют 16 команд, разбитых на четыре группы. Помимо сборной Японии, квалифицировавшейся на правах хозяйки турнира, на Олимпиаду отобрались победители континентальных молодежных турниров. Старый Свет представляют четыре лучших команды недавнего Евро-2021 U-21 - Испания, Германия, Франция и Румыния. Вот как выглядят все четыре группы:

Группа "А": Япония, ЮАР, Мексика, Франция; Группа "В": Новая Зеландия, Корея, Гондурас, Румыния; Группа "С": Египет, Испания, Аргентина, Австралия; Группа "D": Бразилия, Германия, Кот-д Ивуар, Саудовская Аравия.

Формула простая: из каждого квартета выходят по две лучших команды, которые выявляют сильнейшего по привычной системе плей-офф.

Известных имен среди участников не то чтобы много. От участия в турнире в последний момент отказались испанец Серхио Рамос, бразилец Неймар, египтянин Мохаммед Салах. На бумаге явным фаворитом кажутся испанцы, у которых в заявке сразу шесть человек, участвовавших в Евро-2020, включая лучшего молодого игрока турнира Педри.

Сборной России на Олимпиаде нет, зато есть игроки, выступающие в нашей Премьер-лиге. Например, за бразильцев сыграет полузащитник Малком, которого "Зенит" отпустил в последний момент, и защитник ЦСКА Фукс, не успевший толком проявить себя в составе армейцев из-за травм. У него участие на Олимпиаде прописано в контракте. В атаке у аргентинцев еще один игрок ЦСКА Адольфо Гайч и Эсекеиль Понсе из "Спартака".

Плюс стоит последить за Германией, которой руководит один из кандидатов на пост главного тренера сборной России Штефан Кунц. Правда, Российский футбольный союз обещал объявить нового наставника нашей национальной команды уже на этой неделе.