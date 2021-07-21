На Олимпиаде в Токио стартует футбольный турнир

Новости

Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал иск на 100 млн долларов 22:17
В Вооруженных силах около двух тысяч военнослужащих с коронавирусом 22:07
Минфин: Регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктуру 21:34
Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение 21:26
Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21:24
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 20:58
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:36
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 20:17
На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество 20:13
В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте 20:10
Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V" 19:58
Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан 19:57
Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов 19:45
МЭР: Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% 19:40
По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело 19:39
В Петербурге Главный военно-морской парад пройдет без зрителей 19:23
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси 19:18
Банк России запретил ломбардам повышать ставки перед сроком возврата 19:12
Путин призвал не использовать фитосанитарные нормы как рычаг против конкурентов 18:48
Самый грузоподъемный вертолет в мире получил имя Бориса Слюсаря 18:48
Путин: ФАС должна активнее мониторить ситуацию в торговых сетях 18:38
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен составить 80% к ноябрю 18:30
Капелло, Адвокат и Раньери хотели возглавить сборную России 18:30
Дефицита гречки в России нет 18:22
Патриарх Кирилл призвал не превращать храмы только в памятники архитектуры 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 21:00
Рубрика: Спорт

На Олимпиаде в Токио стартует футбольный турнир

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
В четверг в Токио стартует мужской футбольный турнир - самобытное соревнование со своей спецификой.
38-летний бразилец Дани Алвес - одна из главных звезд мужского олимпийского футбольного турнира. Фото: Getty Images

Самая титулованная команда здесь - Венгрия, выигрывавшая "золото" трижды. Столько же у Великобритании (именно так, не Англии). Лучший бомбардир в истории олимпийских турниров - тоже венгр, Анталь Дунаи. Как так получилось?

Наверное, все дело в том, что футбол - один из немногих видов спорта, где олимпийское "золото" не является высшим достижением: победы на чемпионатах мира, Европы, на Кубке Америки котируются куда выше. До ЧМ-1930 именно олимпийский турнир был главным соревнованием по футболу. Однако из-за запрета на участие профессионалов олимпийский футбол ушел в тень. Полностью запрет был снят только в 1992 году. В то же время на Олимпиадах для футболистов действует возрастное ограничение: в каждой команде должно быть не больше трех игроков старше 23 лет. Из-за переноса Олимпиады-2020, ценз увеличен до 24 лет.

В турнире участвуют 16 команд, разбитых на четыре группы. Помимо сборной Японии, квалифицировавшейся на правах хозяйки турнира, на Олимпиаду отобрались победители континентальных молодежных турниров. Старый Свет представляют четыре лучших команды недавнего Евро-2021 U-21 - Испания, Германия, Франция и Румыния. Вот как выглядят все четыре группы:

Группа "А": Япония, ЮАР, Мексика, Франция; Группа "В": Новая Зеландия, Корея, Гондурас, Румыния; Группа "С": Египет, Испания, Аргентина, Австралия; Группа "D": Бразилия, Германия, Кот-д Ивуар, Саудовская Аравия.

Формула простая: из каждого квартета выходят по две лучших команды, которые выявляют сильнейшего по привычной системе плей-офф.

Известных имен среди участников не то чтобы много. От участия в турнире в последний момент отказались испанец Серхио Рамос, бразилец Неймар, египтянин Мохаммед Салах. На бумаге явным фаворитом кажутся испанцы, у которых в заявке сразу шесть человек, участвовавших в Евро-2020, включая лучшего молодого игрока турнира Педри.

Фото: AP Photo/Hiro Komae
Расписание Олимпийских Игр в Токио

Сборной России на Олимпиаде нет, зато есть игроки, выступающие в нашей Премьер-лиге. Например, за бразильцев сыграет полузащитник Малком, которого "Зенит" отпустил в последний момент, и защитник ЦСКА Фукс, не успевший толком проявить себя в составе армейцев из-за травм. У него участие на Олимпиаде прописано в контракте. В атаке у аргентинцев еще один игрок ЦСКА Адольфо Гайч и Эсекеиль Понсе из "Спартака".

Плюс стоит последить за Германией, которой руководит один из кандидатов на пост главного тренера сборной России Штефан Кунц. Правда, Российский футбольный союз обещал объявить нового наставника нашей национальной команды уже на этой неделе.

Спорт Олимпийские игры Спорт Футбол Вокруг футбола Олимпиада в Токио