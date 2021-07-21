На Олимпиаде в Токио выявлены еще 10 заболевших коронавирусом

В Токио по результатам тестирования на COVID-19 выявлены еще 10 случаев заболеваний у лиц, причастных к проведению Олимпиады.

Среди них оказался и один иностранный спортсмен, личность которого не указывается. Сообщается, что он проживает за пределами Олимпийской деревни.

Еще одним заболевшим стал член персонала одной из команд, сообщили организаторы Игр. Оба помещены на карантин.

Также заболели восемь человек, являющихся представителями подрядчиков. Таким образом, общее число положительных тестов среди людей, причастных к проведению Олимпиады в столице Японии, достигло 81 человека.