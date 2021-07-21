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Рубрика: Спорт

На Олимпиаде в Токио выявлены еще 10 заболевших коронавирусом

Текст: Максим Домчев

В Токио по результатам тестирования на COVID-19 выявлены еще 10 случаев заболеваний у лиц, причастных к проведению Олимпиады.

Фото: Getty Images
В Токио госпитализирован первый иностранный участник Олимпиады

Среди них оказался и один иностранный спортсмен, личность которого не указывается. Сообщается, что он проживает за пределами Олимпийской деревни.

Еще одним заболевшим стал член персонала одной из команд, сообщили организаторы Игр. Оба помещены на карантин.

Также заболели восемь человек, являющихся представителями подрядчиков. Таким образом, общее число положительных тестов среди людей, причастных к проведению Олимпиады в столице Японии, достигло 81 человека.

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