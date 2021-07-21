Первый спортсмен отстранен от Олимпиады из-за коронавируса

Организаторы Олимпиады в Токио вынуждены отстранить первого спортсмена от выступлений на Играх из-за коронавируса.

Как сообщает NHK, тест на COVID-19 спортсменки из Чили показал положительный результат. В итоге он отправлена на десятидневный карантин.

Девушка выступает в соревнованиях по тхэквондо, которые стартуют раньше, чем истекут 10 дней. В итоге ее поездка в Токио оказалась безрезультатной - выступить на Играх она не сможет.

Ранее организаторы сообщили о еще 10 заболевших среди тех, кто имеет непосредственное отношение к проведению Олимпиады. Среди них один спортсмен и представитель одной из делегаций.