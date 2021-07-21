Петербуржец установил рекорд, проплыв по Ладоге 42 километра

Спортсмен-любитель из Санкт-Петербурга Михаил Жидких установил рекорд России по плаванию в открытой воде. Он преодолел по Ладожскому озеру 41 километр 720 метров. Находился в воде 14 часов 38 минут.

Об этом сообщили в группе в соцсети Книги рекордов России. Михаил Жидких вышел на старт в городе Питкяранте и финишировал у острова Валаам. Бизнесмена в лодке сопровождал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который на протяжении всего пути следил за пловцом.

Михаил планировал проплыть больше - от острова Валаам еще и до города Сортавалы, преодолев 76 километров и посвятив заплыв 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Но погода внесла свои коррективы.

Поддерживал Михаила и его коллега по спецназу - командир отряда специального назначения "Витязь" (2000-2002 годы), кавалер ордена Мужества Николай Соловьев. Он специально прилетел из Москвы.