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Рубрика: Спорт

Россияне пожаловались на отсутствие холодильников в деревне ОИ-2020

Перед началом Игр обсуждают меры против коронавируса и удобства в Олимпийской деревне
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
За считаные дни до официального старта Олимпийских игр на повестке дня два главных вопроса: это ковид и удобства.
В олимпийских комнатах нашим тесновато. Фото: instagram.com / @olympic russia В олимпийских комнатах нашим тесновато. Фото: instagram.com / @olympic russia
В олимпийских комнатах нашим тесновато. Фото: instagram.com / @olympic russia

По поводу первого. Порой меры безопасности, которые предпринимают организаторы Олимпиады, выглядят избыточными и даже несколько жестокими. Так, вчера стало известно, что испанской синхронистке Оне Карбонель запретили взять с собой в Олимпийскую деревню 11-месячного малыша, чтобы кормить его грудью. Спортсменка тщетно пыталась договориться с организаторами, которые ссылались на законы, установленные японским правительством.

Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
Российский пловец Илья Бородин не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

Впрочем, несмотря на все предпринимаемые сверхусилия, ковид все равно добирается до спортсменов. Накануне зафиксирован первый случай, когда атлет был отстранен от Игр из-за заражения коронавирусом. Речь о чилийской тхэквондистке Фернанде Агирре. 21-летняя девушка дважды сдала положительный ПЦР-тест и помещена на 10-дневный карантин. А это значит, что выступить в Токио она не сможет чисто физически.

Скорее всего, этот случай будет не последним. Однако, как сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, неправильно ставить цель добиться на Олимпиаде нулевой заражаемости.

- Признак успеха в ближайшие две недели - это не ноль случаев. Успех будет, если удастся сделать так, чтобы идентифицировать все случаи, изолировать заразившихся и позаботиться об их здоровье как можно быстрее, а также воспрепятствовать дальнейшей передаче инфекции, - передает слова Гебрейесуса ESPN.

Что касается удобств, мощнее всех на эту тему, и небезосновательно, высказались, кажется, российские спортсмены, не обнаружившие в своих номерах, например, холодильников. Оргкомитет уже даже отреагировал, пообещав разобраться в ситуации. "Но прежде позвольте прояснить момент с российской стороной".

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио