Сборная России будет одной из самых представительных на Олимпиаде в Токио. В список вошли 334 спортсмена - 150 мужчин и 184 женщины. Мы в топ-8 самых больших делегаций наряду с американцами (613), хозяевами японцами (552), австралийцами (470), немцами (425), китайцами (406), французами (380) и британцами (376). На церемонии открытия на стадион нашу команду выведут олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая.

Великая и великие

Михайлова и Великую не просто так назначили знаменосцами. В Лондоне-2012 и Рио-2016 соответственно они взяли заветное олимпийское "золото", плюс для обоих это будут уже четвертые Игры в карьере. А рекордсменом-старожилом российской сборной является Алексей Алипов. Для 45-летнего специалиста в стендовой стрельбе Олимпиада в Японии станет шестой по счету. После "золота" Афин-2004 и "бронзы" Пекина-2008 он попробует обновить коллекцию наград.

Амбициозные, но выполнимые на 100 процентов медальные планы синхронистки Светланы Ромашиной тоже всем известны. Света и так уже является самой титулованной участницей Игр от России. У 31-летней спортсменки, которая после Рио родила дочку и вернулась в бассейн, пять олимпийских побед. На свою четвертую Олимпиаду она едет за "золотом" в дуэте и группе.

Молодость и опыт

Средний возраст наших олимпийцев - 27 лет. Самой юной участнице гимнастке Виктории Листуновой в мае исполнилось 16 лет. Трехкратной чемпионке мира среди юниоров (2019 год) перенос Игр в связи с пандемией коронавируса точно пошел на пользу. После взрослого чемпионата Европы-2021 в Базеле, где Листунова обошла более опытную подругу по команде Ангелину Мельникову, она едет в Токио в ранге победительницы абсолютного первенства или многоборья. А это самая престижная медаль.

Наиболее возрастная спортсменка в сборной - Инесса Меркулова, представляющая конный спорт (выездка). В 56 лет Инесса выступит на вторых Играх в карьере на коне по кличке Мистер Икс. Отметим, что в состав делегации сборной России по конному спорту входит и супруг Инессы Анатолий Меркулов.

Близкие люди

Супруги есть и среди спортсменов. В сборной по фехтованию это София Позднякова и Константин Лоханов. Дочь президента ОКР и четырехкратного олимпийского чемпиона в сабле Станислава Позднякова вышла замуж осенью 2020 года.

Старший тренер по сабле Дмитрий Глотов признается, что в работе с семейной парой есть своя специфика. Тем более характер у спортсменов очень разный: София работает на износ, а Константин - парень талантливый, но ленивый.

Среди фехтовальщиков есть и еще один "дуэт": братья-близнецы Бородачевы. В руках они держат рапиры, при этом Антон - правша, а Кирилл - левша. Им еще предстоит заявить о себе. А самые известные звездные близняшки - это гимнастки-"художницы" сестры Дина и Арина Аверины. Многократные чемпионки мира, скорее всего, разыграют "золото" Игр между собой.

Даже одним ударом

Всего на Олимпийских играх в Токио разыграют 339 комплектов медалей в рекордных 33 видах спорта. Россия будет представлена в большинстве дисциплин, за исключением классического баскетбола 5х5, бейсбола, софтбола, гольфа, серфинга, скейтбординга и хоккея на траве. В плавании у нас будет больше всего спортсменов - 37. А вот в карате выступит лишь одна Анна Чернышева.