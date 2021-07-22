Бывший футболист "Локомотива" Лысов завершил карьеру в 23 года

Бывший защитник московского "Локомотива" и молодежной сборной России по футболу Михаил Лысов объявил о завершении карьеры в возрасте 23 лет.

Причиной, побудившей подававшего большие надежды футболиста завершить карьеру в столь раннем возрасте, стали проблемы со здоровьем. В прошлом сезоне Лысов не играл из-за проблем с сосудами.

"Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьезные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с "Нижним Новгородом", они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остается. Да, решение тяжелое, но жизнь на этом не заканчивается", - приводит слова футболиста "Чемпионат".

Лысов заявил о том, что не намерен уходить из футбола и хочет заняться тренерской деятельностью.

Лысов дебютировал за "Локомотив" в РПЛ в 2017 году. Вместе с командой он стал чемпионом России.