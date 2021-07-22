Еще четырех заболевших коронавирусом выявили в Олимпийской деревне

В четверг организаторы Олимпиады в Токио назвали число заболевших коронавирусом за последние сутки.

По итогам тестирования коронавирус диагностирован еще у 12 человек, имеющих отношение к проведению Олимпиады. Отмечен рост инфицированных непосредственно в самой Олимпийской деревне.

Как сообщается, за сутки заболели сразу четыре человека. Из них двое - спортсмены. Общее число заразившихся внутри "пузыря" достигло уже девяти человек.

Всего у лиц, имеющих отношение к Играм, выявлен 91 случай коронавируса. На иностранцев приходится 39 из них.