Как синхронистке Ромашиной далось решение остаться в спорте ради ОИ-2020

Колесниченко и сама 16-кратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Рио. В сборной больше десяти лет. Знает, что такое тренироваться по восемь-десять часов в день, выдерживать жесткую внутреннюю конкуренцию и всегда быть на голову выше иностранных соперниц. Наверное, поэтому испытывает такое уважение к силе духа, мастерству, самоотдаче Светланы Ромашиной, которая в Токио выступит на своей четвертой Олимпиаде в карьере. Не будем забывать, что в 2017 году Ромашина родила дочь Александру, а потом триумфально вернулась в сборную на чемпионате мира 2017 года в южнокорейском Кванджу, доведя свою коллекцию золотых наград до 21 медали. Больше нет ни у кого. Она самая титулованная спортсменка в своей дисциплине. Хотя если брать только олимпийское "золото", то Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко тоже пятикратные олимпийские чемпионки. Однако после Токио Ромашина должна уйти в отрыв с семью наградами высшей пробы. В успехе дуэта Ромашина - Колесниченко и нашей группы никто не посмеет сомневаться.

Хотя перенос Олимпиады с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса мог нарушить планы Ромашиной. Об этом она рассказала "РГ", находясь на сборах в Дубае в конце 2020 года, когда новые сроки были назначены и маршрут перестроен.

- Сначала было полное отрицание и гнев, потом только пришло принятие, что это случилось, что Олимпиаду перенесли. Я поняла, что не могу с этим ничего поделать, изменить ситуацию. Оставалось только принять. Два месяца, проведенные на карантине в самом начале пандемии, были временем для принятия решения, стоит ли двигаться дальше, пытаться еще раз подготовиться к Играм или на этом стоит остановиться, - отметила Светлана. - Может, в какой-то степени хорошо, что было это время. Я успела побыть дома, с семьей, чего в принципе не было в нашей спортивной карьере. Это, наверное, самое ценное и дорогое, несмотря на все сложности, которые охватили весь мир. Когда пришло время выходить на тренировки, я поняла, что не достигла цели. И пойду до конца.

Конечно, не одна.

- Это было мое решение. Но без поддержки семьи ничего бы не получилось. Я отдавала себе отчет, что меня ждут ребенок, муж, что у нас были другие планы после 2020 года. Хотелось вернуться в семью, возможно, за рождением второго ребенка. Поэтому все обсуждали на семейном совете: готовы ли они меня ждать, поддерживать. Так что это большая слаженная работа семейного коллектива, - подчеркнула Света. - Кроме того, я не в соло выступаю, а в дуэте и группе. Конечно, российская команда, пожалуй, и так выиграла бы. Но все-таки мы за это время притерлись, за год поменять партнера и в дуэте, и в группе, это непростой момент. Не хочется никого подводить и в этом плане. Если идем до конца, то одним составом.