Какие новые виды спорта будут на Олимпиаде в Токио

Начнем с грустного. Никого из наших скейтбордистов в Токио мы не увидим.

У мужчин Константин Кабанов и Егор Кальдиков вошли в топ-35 отборочного рейтинга в "стрите". Но до лидеров из США и Бразилии нам еще далеко. Обидно и за юную Ксению Маричеву, которая до последнего сохраняла шансы заработать путевку на Игры, но неудачно выступила на чемпионате мира...

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Чистов / Леонид Кулешов / Павел Зарудный

Впрочем, у мастеров скейта все еще впереди. А пока напомним, что турнир по бейсболу и софтболу уже проводился на Играх в Пекине в 2008 году, а затем был исключен из олимпийской программы.

Ну если правила бейсбола в нашей стране так или иначе знакомы многим, то вот что такое софтбол, ставит в тупик.

Объясняем - это тот же бейсбол, но с более простыми правилами. Этот вид спорта более массовый, подходит для новичков, мяч - мягче бейсбольного, он летит с более низкой скоростью. Могут играть мужчины и женщины. Но на Олимпиаде было решено проводить только женский софтбол, а классический бейсбол достанется мужчинам.

Что касается серфинга, то решение о включении этого вида спорта доставило организаторам немало головной боли. Поскольку в самой олимпийской столице Токио нет условий для проведения соревнований, то серфингистов отправили на Тихоокеанское побережье Японии.

В серфинге будет разыграно два комплекта наград - у мужчин и женщин.

Покорители волн будут группами выходить в море, и в течение 30 минут они должны не только "поймать волну", но и продемонстрировать свое мастерство, исполняя опасные трюки.

Арбитры будут определять сложность, скорость и мощность маневров по десятибалльной шкале. Лучшие из лучших получат награды.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Павел Зарудный

Было бы очень странно, если бы в программу Игр не вошло карате.

Вид спорта, который в Стране восходящего солнца считают национальным достоянием. Карате долгое время не включали в программу Олимпиад по причине высокого травматизма спортсменов.

Кроме того, включению в олимпийскую программу мешало наличие огромного количества стилей и федераций карате, не стремящихся к какой-либо спортивной унификации, необходимой для признания олимпийским видом спорта.

Рассматривался вопрос о включении карате в Олимпийскую программу 2012 года, но этот вопрос не прошел голосование в МОК. И все же карате дождалось своего звездного часа в августе 2016 года, на 129-й сессии МОК, когда его включили в программу ХХХII Игр.

Разумеется, было много споров, в каких разновидностях будут бороться за медали. После долгих переговоров оставили самые популярные: кумите и ката.

В первом случае - это спарринг с противником, когда за каждое успешное действие спортсмены получают очки. Победителем становится тот, кто к завершению трехминутного турнира зарабатывает больше баллов.

Ката - это сольная дисциплина. По сути это комплекс оборонительных и атакующих техник, выполняемый в строго установленной последовательности.

Состязания по ката состоят из рейтингового раунда и матчей за медали. В ката, в отличие от кумите, проводится матч за третье место.

Через три года на Играх в Париже, согласно решению Исполкома МОК, к дебютантам Токио в скейтбординге, серфинге и скалолазанию добавится и популярный у молодежи брейк-данс. Напомним, что танец, ставший спортом, дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на Юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе.

И что очень здорово - первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев, известный как Бамблби.

В Париже 16 мужчин и 16 женщин должны разыграть два комплекта наград.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Павел Зарудный

Кстати

В дополнение к новым видам спорта в Токио дебютирует и ряд дисциплин.

Баскетбол 3х3. Это новая для Олимпиады разновидность баскетбола больше известна как стритбол. Россия представлена на Олимпиаде и в мужском, и в женском турнирах.

Смешанная эстафета в плавании. Мужчины и женщины проплывут 4х100 метров.

Смешанные команды в дзюдо. Впервые в истории Олимпиады программа в дзюдо будет включать не только индивидуальные соревнования, но и поединки смешанных команд. В них смогут принять участие коллективы, состоящие из мужчин в весовых категориях до 73, 90 и свыше 90 кг и женщин в категориях до 57, 70 и свыше 70 кг.

Смешанные команды в триатлоне. В обновленном турнире примут участие команды из четырех человек. Каждый спортсмен должен проплыть 300 метров, проехать на велосипеде 8 км и пробежать 2 км в формате эстафеты.

Смешанные команды в стрельбе из лука. В смешанных командных соревнованиях 16 лучших команд рейтингового раунда будут состязаться до одного выбывания. Как в мужских и женских командных соревнованиях, здесь используются по две стрелы на каждого члена команды.

Вопрос президенту ОКР Станиславу Позднякову

Станислав Алексеевич, все больше видов спорта, которые раньше считались экстремальными развлечениями "не для всех" и с трудом виделись в олимпийской программе (скейтборд, брейк-данс, серфинг или скалолазание) сейчас получили признание и будут представлены в программе Игр в Токио и 2024 года в Париже. Что вы об этом думаете?

Станислав Поздняков: Мир не стоит на месте, и включение новых видов спорта, которые пользуются популярностью у сотен тысяч людей во всем мире, вполне оправданно. Международный олимпийский комитет показывает, что он живой, гибкий и готов к переменам, хотя многие считают МОК едва ли не самой консервативной организацией в мире. Те реформы, которые поступательно проводит комитет и его президент Томас Бах в рамках Повестки 2020, безусловно, способствуют развитию дисциплин, востребованных и популярных у молодежи, в больших мегаполисах. Тот же брейк-данс имел колоссальный успех на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, и, что нам особенно приятно, первым в истории чемпионом стал наш Сергей Чернышев - Бамблби. При этом мы не должны забывать тот факт, что новые виды должны быть популярны и интересны публике на самих Играх. Только при этом они имеют право на дальнейшее существование как полноценная олимпийская дисциплина. К слову, ОКР пытается развивать всю линейку видов спорта, в том числе и тех, которые появились совсем недавно. Например, серфинг. Да, реальность такова, что завоевать олимпийские медали в этом виде пока для нас скорее мечта, чем реальность. Тем не менее мы все равно поддерживаем федерацию и спортсменов, вместе работаем на перспективу, обозначенную федерацией и понятную, в частности, для ОКР.