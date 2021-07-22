Какие новые виды спорта будут на Олимпиаде в Токио
Начнем с грустного. Никого из наших скейтбордистов в Токио мы не увидим.
У мужчин Константин Кабанов и Егор Кальдиков вошли в топ-35 отборочного рейтинга в "стрите". Но до лидеров из США и Бразилии нам еще далеко. Обидно и за юную Ксению Маричеву, которая до последнего сохраняла шансы заработать путевку на Игры, но неудачно выступила на чемпионате мира...
Впрочем, у мастеров скейта все еще впереди. А пока напомним, что турнир по бейсболу и софтболу уже проводился на Играх в Пекине в 2008 году, а затем был исключен из олимпийской программы.
Ну если правила бейсбола в нашей стране так или иначе знакомы многим, то вот что такое софтбол, ставит в тупик.
Объясняем - это тот же бейсбол, но с более простыми правилами. Этот вид спорта более массовый, подходит для новичков, мяч - мягче бейсбольного, он летит с более низкой скоростью. Могут играть мужчины и женщины. Но на Олимпиаде было решено проводить только женский софтбол, а классический бейсбол достанется мужчинам.
Что касается серфинга, то решение о включении этого вида спорта доставило организаторам немало головной боли. Поскольку в самой олимпийской столице Токио нет условий для проведения соревнований, то серфингистов отправили на Тихоокеанское побережье Японии.
В серфинге будет разыграно два комплекта наград - у мужчин и женщин.
Покорители волн будут группами выходить в море, и в течение 30 минут они должны не только "поймать волну", но и продемонстрировать свое мастерство, исполняя опасные трюки.
Арбитры будут определять сложность, скорость и мощность маневров по десятибалльной шкале. Лучшие из лучших получат награды.
Было бы очень странно, если бы в программу Игр не вошло карате.
Вид спорта, который в Стране восходящего солнца считают национальным достоянием. Карате долгое время не включали в программу Олимпиад по причине высокого травматизма спортсменов.
Кроме того, включению в олимпийскую программу мешало наличие огромного количества стилей и федераций карате, не стремящихся к какой-либо спортивной унификации, необходимой для признания олимпийским видом спорта.
Рассматривался вопрос о включении карате в Олимпийскую программу 2012 года, но этот вопрос не прошел голосование в МОК. И все же карате дождалось своего звездного часа в августе 2016 года, на 129-й сессии МОК, когда его включили в программу ХХХII Игр.
Разумеется, было много споров, в каких разновидностях будут бороться за медали. После долгих переговоров оставили самые популярные: кумите и ката.
В первом случае - это спарринг с противником, когда за каждое успешное действие спортсмены получают очки. Победителем становится тот, кто к завершению трехминутного турнира зарабатывает больше баллов.
Ката - это сольная дисциплина. По сути это комплекс оборонительных и атакующих техник, выполняемый в строго установленной последовательности.
Состязания по ката состоят из рейтингового раунда и матчей за медали. В ката, в отличие от кумите, проводится матч за третье место.
Через три года на Играх в Париже, согласно решению Исполкома МОК, к дебютантам Токио в скейтбординге, серфинге и скалолазанию добавится и популярный у молодежи брейк-данс. Напомним, что танец, ставший спортом, дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на Юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе.
И что очень здорово - первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев, известный как Бамблби.
В Париже 16 мужчин и 16 женщин должны разыграть два комплекта наград.
В дополнение к новым видам спорта в Токио дебютирует и ряд дисциплин.
Баскетбол 3х3. Это новая для Олимпиады разновидность баскетбола больше известна как стритбол. Россия представлена на Олимпиаде и в мужском, и в женском турнирах.
Смешанная эстафета в плавании. Мужчины и женщины проплывут 4х100 метров.
Смешанные команды в дзюдо. Впервые в истории Олимпиады программа в дзюдо будет включать не только индивидуальные соревнования, но и поединки смешанных команд. В них смогут принять участие коллективы, состоящие из мужчин в весовых категориях до 73, 90 и свыше 90 кг и женщин в категориях до 57, 70 и свыше 70 кг.
Смешанные команды в триатлоне. В обновленном турнире примут участие команды из четырех человек. Каждый спортсмен должен проплыть 300 метров, проехать на велосипеде 8 км и пробежать 2 км в формате эстафеты.
Смешанные команды в стрельбе из лука. В смешанных командных соревнованиях 16 лучших команд рейтингового раунда будут состязаться до одного выбывания. Как в мужских и женских командных соревнованиях, здесь используются по две стрелы на каждого члена команды.
Станислав Алексеевич, все больше видов спорта, которые раньше считались экстремальными развлечениями "не для всех" и с трудом виделись в олимпийской программе (скейтборд, брейк-данс, серфинг или скалолазание) сейчас получили признание и будут представлены в программе Игр в Токио и 2024 года в Париже. Что вы об этом думаете?
Станислав Поздняков: Мир не стоит на месте, и включение новых видов спорта, которые пользуются популярностью у сотен тысяч людей во всем мире, вполне оправданно. Международный олимпийский комитет показывает, что он живой, гибкий и готов к переменам, хотя многие считают МОК едва ли не самой консервативной организацией в мире. Те реформы, которые поступательно проводит комитет и его президент Томас Бах в рамках Повестки 2020, безусловно, способствуют развитию дисциплин, востребованных и популярных у молодежи, в больших мегаполисах. Тот же брейк-данс имел колоссальный успех на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, и, что нам особенно приятно, первым в истории чемпионом стал наш Сергей Чернышев - Бамблби. При этом мы не должны забывать тот факт, что новые виды должны быть популярны и интересны публике на самих Играх. Только при этом они имеют право на дальнейшее существование как полноценная олимпийская дисциплина. К слову, ОКР пытается развивать всю линейку видов спорта, в том числе и тех, которые появились совсем недавно. Например, серфинг. Да, реальность такова, что завоевать олимпийские медали в этом виде пока для нас скорее мечта, чем реальность. Тем не менее мы все равно поддерживаем федерацию и спортсменов, вместе работаем на перспективу, обозначенную федерацией и понятную, в частности, для ОКР.
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