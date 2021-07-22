Новый клуб НХЛ "Сиэтл" не выбрал ни одного из россиян

На прошедшем драфте расширения Национальной хоккейной лиги новый клуб "Сиэтл Кракен" не взял ни одного российского хоккеиста.

"Сиэтл" получил право выбрать игроков, не защищенных своими клубами. Среди них было и немало россиян. Например, побеждавший с "Сент-Луисом" в Кубке Стэнли Владимир Тарасенко.

В итоге боссы клуба выбрали 22 хоккеиста, оставив места для подписания кого-то из свободных агентов. На это у "Сиэтла" осталось почти 30 миллионов долларов под потолком зарплат.

Из тех, кто пополнил состав "Кракен" хорошо известны болельщикам форвард Янни Гурд, дважды побеждавший с "Тампой", защитник Марк Джиордано, а также нападающий Джордан Эберле.