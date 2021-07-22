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22.07.2021 07:57
Рубрика: Спорт

Новый клуб НХЛ "Сиэтл" не выбрал ни одного из россиян

Текст: Максим Домчев
На прошедшем драфте расширения Национальной хоккейной лиги новый клуб "Сиэтл Кракен" не взял ни одного российского хоккеиста.
Фото: Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Сиэтл" получил право выбрать игроков, не защищенных своими клубами. Среди них было и немало россиян. Например, побеждавший с "Сент-Луисом" в Кубке Стэнли Владимир Тарасенко.

Фото: Chris O'Meara/AP
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В итоге боссы клуба выбрали 22 хоккеиста, оставив места для подписания кого-то из свободных агентов. На это у "Сиэтла" осталось почти 30 миллионов долларов под потолком зарплат.

Из тех, кто пополнил состав "Кракен" хорошо известны болельщикам форвард Янни Гурд, дважды побеждавший с "Тампой", защитник Марк Джиордано, а также нападающий Джордан Эберле.

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