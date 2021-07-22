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Идет  день олимпиады
22.07.2021 21:50
Рубрика: Спорт

Перенос токийской Олимпиады на год обошелся в два миллиарда долларов

По подсчетам оргкомитета Игр, дополнительные расходы на проведение Олимпиады из-за переноса соревнований на год составят около двух миллиардов долларов.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Наибольшие траты организаторов пришлись на новую арену в Токио - почти полтора миллиарда долларов. Фото: Getty Images Наибольшие траты организаторов пришлись на новую арену в Токио - почти полтора миллиарда долларов. Фото: Getty Images
Наибольшие траты организаторов пришлись на новую арену в Токио - почти полтора миллиарда долларов. Фото: Getty Images

В декабре прошлого года организаторы заявляли, что токийские Игры стоили около 15,5 миллиарда долларов, включая те самые два миллиарда. Для сравнения - стоимость турнира в Рио-де-Жанейро в 2016 году составила 13,2 миллиарда. В общие расходы входят не только деньги, которые были потрачены на спортивные объекты, но еще и на реконструкцию других важных городских систем: аэропорт, вокзалы, Олимпийскую деревню и т.д. В бюджете учитывается также организация самих мероприятий - страховки, проживание, перелеты.

Фото: EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция

Наибольшие траты в столице Японии пришлись на новую национальную арену: ее строительство обошлось властям в 1,4 миллиарда долларов.

Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы получают доходы от ряда основных источников. Самый крупный из них - это реализация телевизионных прав. По традиции МОК считает выручку за двухлетний период - одну зимнюю и одну летнюю Олимпиады. Точных цифр нигде нет, но по информации зарубежных коллег ТВ-права на Токио-2020 и Пхенчхан-2018 принесут МОК около 4-4,5 миллиарда долларов.

По информации организаторов Игр в Токио, проведение Олимпиады обошлось стране почти в 16 миллиардов долларов

Отбить потраченные деньги организаторам почти невозможно. Японские власти ожидали, что благодаря Играм увеличится туристический поток. Однако пандемия перечеркнула все их планы. Как известно, Олимпиада пройдет практически без зрителей: из 724 соревнований только на 26 смогут присутствовать болельщики, и то при условии не более 50 процентов зрителей от вместительности арен и не в Токио.

Игры-2032

Для проведения Олимпиады 2032 года в Брисбене потребуется около четырех с половиной миллиардов австралийских долларов (около трех с половиной миллиардов долларов США), сообщил в среду телеканал ABC со ссылкой на прогноз премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Со своей стороны МОК предоставит два с половиной миллиардов австралийских долларов в фонд будущей Олимпиады.

Центральным во время игр в Брисбене станет стадион "Габба" (Gabba), будет задействовано более 30 спортивных объектов юго-востока штата Квинсленд, в том числе в курортном городе Голд-Кост, где будет построена вторая Олимпийская деревня. В самом Брисбене предполагается разместить до 14 тысяч спортсменов.

Подготовил Михаил Щербань

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